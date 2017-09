Kirchenmusikfest

Gottesdienst und Chormusik in St. Marien

Lemgo (la). Zu Gast in St. Ma­rien sind am Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber, ü­ber 100 Sän­ge­rin­nen, Sän­ger und In­stru­men­ta­lis­ten. Sie brin­gen viel­fäl­tige Bei­träge aus Ba­rock, Ro­man­tik und der heu­ti­gen Zeit zu Gehör.

Beim Fest­got­tes­dienst um 10.30 Uhr wir­ken Chor­sän­ger aus zehn Ge­mein­den der Selbstän­di­gen Evan­ge­lisch-Lu­the­ri­schen Kir­che (SELK) un­ter Lei­tung von Kan­to­rin Antje Ney und der Ca­pella Nova (Lei­tung Esther Ab­li­ganz), die Lu­the­ri­sche Blä­ser­gruppe (Lei­tung Gott­fried Meyer) und Hanna Rabe an der Harfe mit; an der Schwal­ben­nest-Or­gel mu­si­ziert Kan­tor Vol­ker Jä­nig von St. Ma­ri­en. Die Pre­digt hält der Bi­schof der SELK, Hans-Jörg Voigt (Han­no­ver). Am Nach­mit­tag um 14 Uhr schließt sich un­ter dem The­ma: "­Gott ist mein Lie­d" eine geist­li­che Chor­mu­sik mit Wer­ken aus un­ter­schied­li­chen Epo­chen an. Pfr. Ull­rich Volk­mar (Tal­le) ver­tieft mit geist­li­chen Im­pul­sen das Ver­ständ­nis von Mu­sik und Tex­ten. Der Ein­tritt ist frei. In der Mit­tags­pause von 11.45 bis 14 Uhr gibt es Suppe und Brat­wur­st; ab 15.30 Uhr wer­den Kaf­fee und Ku­chen an­ge­bo­ten. Außer­dem gibt es in der Mit­tags­zeit eine Or­gel­führung mit Kan­tor Jä­nig und eine mu­si­ka­li­sche Stadt­führung mit dem "­Nacht­wäch­ter" Lem­gos. Fa­mi­lien mit Kin­dern sind herz­lich will­kom­men. Für die Kin­der wird Kin­der­got­tes­dienst und Be­treu­ung so­wie ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pau­sen­an­ge­bot vor­be­rei­tet. Die Ver­an­stal­tung schließt mit ei­nem Rei­se­se­gen um 17 Uhr.

vom 20.09.2017 | Ausgabe-Nr. 38A

