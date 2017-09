Besucher hatten trotz Regen viel Spaß

Tausende vergnügten sich auf dem Wilbaser Markt

Blom­berg (g­w).­Der dies­jäh­rige Wil­ba­ser Markt hat awie­der Tau­sende Be­su­cher an­ge­lockt. Auf dem Fest­gelände bo­ten ü­ber 300 Aus­stel­ler und Schau­stel­ler Un­ter­hal­tung für je­den Ge­schmack. Auch, wer sich mal so rich­tig gru­seln woll­te, kam auf seine Kos­ten. Un­ser Mit­ar­bei­ter Gunt­mar Wolff hat mit seien Kin­dern den Selbst­ver­such ge­wagt und ein dunkles Pi­ra­ten­schiff er­kun­det. ­Die Tür knarrt und schlägt zu, es wird dun­kel, Schreie er­tö­nen. Mein ers­ter Gang führt mich mit mei­nen bei­den Töch­tern As­hley (6) und Oli­via (4) in die­sem Jahr auf Wil­ba­sen zu­erst ein­mal zum dem tatsäch­lich ge­spens­tisch an­mu­ten­den Schiff. Nach­dem sich dort die Tür ge­schlos­sen hat, drän­gen sich mit uns sie­ben an­dere Mu­tige eng in ei­ner Holz­ka­bine zu­sam­men, während eine knar­zen­de, schwer ver­ständ­li­che Pi­ra­ten­stimme aus Laut­spre­chern da­von spricht, die­ses Schiff zum Ken­tern brin­gen zu wol­len. Kurz dar­auf be­ginnt der Bo­den zu vi­brie­ren und feine Was­ser­strah­len sprit­zen uns ins Ge­sicht. Mit uns in der Ka­bine sind auch die elf­jäh­rige Gi­u­lia Isa­bella Kuhs und die neun­jäh­rige Ame­lie Wal­dow. Während es für meine bei­den Töch­ter zu­neh­mend un­heim­li­cher wird, ha­ben die bei­den ih­ren Spaß. Nach­dem sich nun die nächste Tür öff­net und wir glück­li­cher­weise nicht ge­ken­tert sind, müs­sen wir eine Hän­ge­brü­cke ü­ber­que­ren, die al­ler­dings, so­bald wir sie be­tre­ten, ihre Be­son­der­heit zeigt: Mit­tig ist sie sta­bil, tritt man je­doch et­was zu weit nach links oder rechts, kommt sie ins Wan­ken – nur ein Griff in die Seile be­wahrt uns da­vor, das Gleich­ge­wicht zu ver­lie­ren. Nach­dem wir vor­sich­tig darü­ber ba­lan­cie­ren geht es schon wei­ter zur letz­ten Sta­tion des Pi­ra­ten­schiffs. Wir ste­hen schein­bar auf der Re­ling ei­nes Boo­tes, wie­der er­tönt die schnar­rende Stimme ei­nes Pi­ra­ten, be­vor der Bo­den, auf dem wir ste­hen, ge­fähr­lich zur Seite neigt und ein großes Plas­tik­kro­ko­dil auf­taucht, was uns schein­bar fres­sen möch­te. Schreie und La­chen er­fül­len den Raum und dann dank­ba­res Auf­at­men, als sich die Tür zur Außen­welt wie­der öff­net und alle Be­su­cher die­ser Runde wie­der tro­ckenen Bo­den un­ter den Füßen ha­ben. ­Ne­ben dem Pi­ra­ten­boot gab es auf dem dies­jäh­ri­gen Markt natür­lich noch zahl­lose wei­tere An­ge­bo­te: so­wohl Au­tos­coo­ter, das Rie­sen­rad, di­verse Ka­rus­sells, als auch die zahl­rei­chen Im­biss­bu­den lock­ten die Zu­schau­er. Und auch für mu­si­ka­li­sche Un­ter­hal­tung war ge­sorgt: In meh­re­ren Fest­zel­ten sorg­ten Bands und DJs für aus­ge­las­sene Stim­mung. "Ich finde es ein­fach toll hier", er­klärt die 20-jäh­rige Lena Tig­ges aus Lem­go, die nach ei­ge­nen An­ga­ben seit vie­len Jah­ren zu den Stamm­be­su­chern gehört. Und auch Wolf­gang Schus­ter aus Det­mold zeigte sich von dem An­ge­bot an­ge­tan. "Wir kom­men schon seit vie­len Jah­ren hier­hin", so der zwei­fa­che Fa­mi­li­en­va­ter. "Es ist ein­fach eine lieb­ge­wor­dene Tra­di­tion." Auch Markt­meis­ter Er­hard Neu­mann zeigte sich zu­frie­den. "Frei­tag war der Be­such auf­grund des Re­gens nicht so gut, aber mitt­ler­weile sind be­stimmt 8.000 Gäste da", freute sich Neu­mann am Sams­tagnach­mit­tag. Das Fa­zit des Markt­meis­ters fiel am Sonn­tag ein­deu­tig aus: "Trotz wech­sel­haf­ten Wet­ters hat­ten wir, was mich ge­wun­dert hat­te, viele Be­su­cher und das al­les ohne nen­nens­werte Zwi­schen­fäl­le." ­Pro­bleme gab es le­dig­lich auf­grund des Re­gens in Sa­chen Park­plät­ze. Die an­gren­zen­den Flächen, die dafür vor­ge­se­hen wa­ren, wur­den wet­ter­be­dingt ge­sperrt. "Am Frei­tag gab es hier vie­le, die sich fest­ge­fah­ren ha­ben", er­klärt Park­platz­be­trei­ber Matt­hias Hans­mann, der ver­si­cher­te, dass je­dem, der nicht mehr weg­kam, kos­ten­los ge­hol­fen wur­de.

vom 20.09.2017 | Ausgabe-Nr. 38A

