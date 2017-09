Mit 22 Millionen Euro ins Schuljahr

CDU-Ministerin stellt Weichen für rasche Weiterleitung von Fördermitteln

K reis Lip­pe. Pünkt­lich zum Be­ginn des neuen Schul­jah­res ka­men gute Nach­rich­ten für die lip­pi­schen Schu­len: "Ins­ge­samt 22,1 Mil­lio­nen Euro fließen im Rah­men des Kom­mu­nalin­ves­ti­ti­ons­för­de­rungs­ge­set­zes nach Lip­pe. Das Geld dient den Kom­mu­nen zur Sa­nie­rung und Mo­der­ni­sie­rung ih­rer Schu­len", kün­digt An­dreas Kas­per, Vor­sit­zen­der der CDU- Kreis­tags­frak­tion an. Jede der 16 Städte und Ge­mein­den in Lippe so­wie der Kreis werde von den För­der­mit­teln des Bun­des pro­fi­tie­ren. Die NRW-Lan­des­re­gie­rung habe be­reits die Wei­chen für eine ra­sche Ein­lei­tung der not­wen­di­gen An­hörungs- und Ge­setz­ge­bungs­ver­fah­ren ge­stellt. Die zu­stän­dige CDU-Lan­des­mi­nis­te­rin Ina Schar­ren­bach rechne noch in die­sem Jahr mit ei­nem Ab­schluss.

Kas­per lobt das En­ga­ge­ment der Mi­nis­te­rin für Hei­mat, Kom­mu­na­les, Bau und Gleich­stel­lung: "Ina Schar­ren­bach hat mit der NRW-Ko­ali­tion gut und er­folg­reich im Sinne un­se­rer Kom­mu­nen beim Bund ver­han­delt. Der vor­ge­legte Re­fe­ren­ten­ent­wurf schafft die Rechts­grund­lage für die ra­sche Wei­ter­lei­tung der Fi­nanz­mit­tel und da­mit hat sie schnell und ziel­ge­rich­tet die Ba­sis für eine wei­tere Stär­kung der Schu­lin­fra­struk­tur in Lippe ge­legt. Das zeigt, dass die Mi­nis­te­rin kon­se­quent an der Um­set­zung des NRW-Ko­ali­ti­ons­ver­trags ar­bei­tet", so der Frak­ti­ons­chef. Die CDU-Frak­tion im Kreis­tag be­grüßt auch, dass die Kom­mu­nen bei der Ver­wen­dung der Gel­der ei­gene Schwer­punkte set­zen kön­nen: "­Die kom­mu­nale Fa­mi­lie weiß am bes­ten, in wel­chen Be­rei­chen die Mit­tel sinn­voll ein­ge­setzt wer­den kön­nen." För­der­fähig seien In­ves­ti­tio­nen für die Sa­nie­rung, den Um­bau, die Er­wei­te­rung und aus­nahms­weise auch der Er­satz­bau von Schul­ge­bäu­den. Zu den Schul­ge­bäu­den kön­nen auch Schul­sport­hal­len, Außen­an­la­gen und Men­sen, Ar­beits- und Werkstät­ten so­wie La­bore zählen. "Drin­gend not­wen­dige Maß­nah­men im Zu­sam­men­hang mit bau­li­chen Ak­ti­vitäten zur wei­te­ren Um­set­zung der schu­li­schen In­klu­sion so­wie im Zu­sam­men­hang mit der Ganz­tags­be­treu­ung von Schü­le­rin­nen und Schü­lern wer­den da­mit er­mög­licht", in­for­miert Kas­per. Kon­kret er­hält der Kreis Lippe mit ei­nem Be­trag von rund 5,68 Mil­lio­nen Euro die größte Summe im Kreis­ge­biet. Für die Städte und Ge­mein­den in Lippe sind fol­gende Euro-Be­träge vor­ge­se­hen: Au­gust­dorf (0,52 Mio.), Bad Sal­zu­flen (2,73 Mio.), Barn­trup (0,41 Mio.), Blom­berg (0,54 Mio.), Det­mold (3,56 Mio.), Dören­trup (0,37 Mio.), Ex­ter­tal (0,64 Mio.), Horn-Bad Mein­berg (1,16 Mio.), Kal­le­tal (0,65 Mio.), Lage (1,97 Mio.), Lemgo (1,59 Mio.), Leo­polds­höhe (0,44 Mio.), Lügde (0,46 Mio.), Oer­ling­hau­sen (0,61 Mio.), Schie­der-Schwa­len­berg (0,4 2 Mio.), Schlan­gen (0,38 Mio.). Nach Nord­rhein-West­fa­len fließen 1,12 Mil­li­ar­den Euro des ins­ge­samt 3,5 Mil­li­ar­den Euro um­fas­sen­den In­ves­ti­ti­ons­pa­kets des Bun­des. Auf­grund des ge­wähl­ten Ver­teil­schlüs­sels liegt der auf NRW ent­fal­lende An­teil von rund 32 Pro­zent deut­lich ü­ber dem sonst nach dem Kö­nig­stei­ner Schlüs­sel üb­li­chen rund 21-Pro­zent-An­teil. Der ge­wählte Schlüs­sel ori­en­tiert sich zu 60 Pro­zent an der fi­nan­zi­el­len Lage der Kom­mu­nen und zu 40 Pro­zent an den Schü­ler­zah­len.

vom 20.09.2017 | Ausgabe-Nr. 38A

