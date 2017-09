Westdörfer prostestieren lautstark

100 Bürger beteiligen sich an Demonstration gegen geplantes Gewerbegebiet

Det­mol­d/Jer­xen-Orbke (r­b). Mit ei­ner Kund­ge­bung an der Bun­dess­traße 239 hat das Ak­ti­ons­bünd­nis "Schützt die Men­schen und Tiere im Det­mol­der Wes­ten" am Sonn­tagnach­mit­tag ge­gen die ge­plan­ten Ge­wer­be­ge­biete nahe des Na­tur­schutz­ge­biets Oet­tern­bach pro­tes­tiert. Rund 100 Bür­ger aus dem Det­mol­der Wes­ten ha­ben laut­stark an dem De­mons­tra­ti­ons­zug teil­ge­nom­men. Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler stellte sich der Kri­tik und dis­ku­tierte mit den Teil­neh­mern.

Auf ih­ren Schil­dern ste­hen Pa­ro­len wie "Kin­der ha­ben auch mor­gen ein Recht auf Na­tur", "­Die West­dör­fer sa­gen: ‚Es reicht‘", "­Sind wir Men­schen zwei­ter Klas­se?": Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus den Stadt­tei­len Jer­xen-Orb­ke, Ni­en­ha­gen, Hei­den, Nie­wald und Oet­tern-Bremke zo­gen am Sonn­tag ent­lang der B239 von der Kreu­zung Nor­dring/Klin­gen­bergstraße/La­ge­sche Rich­tung der an­ge­dach­ten Be­bau­ungs­flächen. Für zwei­ein­halb Stun­den wurde die­ser Teil der Bun­dess­traße dafür von der Po­li­zei halb­sei­tig ge­sperrt. Auf Schil­dern, mit Tril­ler­pfei­fen und Tröten mach­ten die De­mons­tran­ten ih­rem Un­mut ü­ber die Pläne der Stadt Luft. Während des Pro­test­zu­ges ließen die Mit­glie­der des Ak­ti­ons­bünd­nis­ses auch ver­schie­dene Ent­schei­dungs­trä­ger aus Po­li­tik und Um­welt­schutz zu Wort kom­men. Bernd Mil­de, Vor­sit­zen­der vom Na­tur­schutz­bund "NA­BU" Lippe fin­det bei­spiels­wei­se: "Wir brau­chen freie Flächen in der Na­tur, sie sind un­sere Le­bens­grund­la­ge. Die be­ste­hen­den sol­len nun ü­ber­baut und zer­stört wer­den. Nach­hal­tig­keit in der Stadt­pla­nung sehe ich hier nicht." Ak­ti­ons­bünd­nis-Mit­glied An­nette Heu­win­kel-Ot­ter schaut mit ih­rer Kri­tik gar weit ü­ber den Tel­ler­rand hin­aus: "Wir tre­ten mit un­se­ren Ak­tio­nen auch für den Kli­ma­schutz auf der Welt ein. Un­ser Ein­grei­fen in die Na­tur, mit all dem Raub­bau, be­kom­men wir zurück mit Ü­ber­schwem­mun­gen, Stür­men und Ern­te­ein­bußen. Auch im Hin­blick auf zukünf­tige Ge­ne­ra­tio­nen muss ein Um­den­ken statt­fin­den." Kon­kret finde sie, dass die Wohn­ge­biete rund um den Oet­tern­bach mehr und mehr durch In­dus­trie­ge­biete "ein­ge­keil­t" wür­den: "Wir brau­chen die Acker­flächen und wir brau­chen das Na­tur­schutz­ge­biet, um ein­fach mal von der be­reits be­ste­hen­den Lärm­si­tua­tion an der B239 weg­zu­kom­men." Ge­gen­ar­gu­mente gab es von Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler, der dem Pro­test­marsch bei­wohnte und sich den kri­ti­schen Stim­men stell­te: "Jede neue Be­bau­ung ist natür­lich erst ein­mal eine Be­las­tung für die An­lie­ger. Wir ha­ben aber al­les ge­tan, um diese Be­las­tung so gut es geht zu re­du­zie­ren." So sei die Stadt zukünf­tig dazu be­rech­tigt, Tem­posün­der an der B239 zu blit­zen, die Ge­schwin­dig­keit soll ü­ber­dies auf Tempo 50 ge­dros­selt, und so­mit auch das Mehr an Lärm­be­las­tung ein­ge­dämmt wer­den. Auch das Na­tur­schutz­ge­biet sei, auf­grund des Ab­stan­des von 100 Me­tern zu den Ge­wer­be­flächen, nicht ge­fähr­det. "Nach den Richt­li­nien gibt es kei­nen Grund, warum die Ge­biete ab­zu­leh­nen wären", so Hel­ler. Ei­ner Mei­nung wur­den Bür­ger­meis­ter und Pro­test­ler am Sonn­tag­vor­mit­tag nicht mehr. Es wird sich zei­gen, in­wie­weit die an­hal­ten­den Bemühun­gen der Ak­ti­vis­ten Wir­kung zei­gen. Ein Ge­richts­ver­fah­ren mit der Stadt in die­ser Sa­che läuft noch.

vom 20.09.2017 | Ausgabe-Nr. 38A

