Energieberatung – jetzt anmelden

La­ge. An­fang Ok­to­ber be­ginnt of­fi­zi­ell die neue Heiz­pe­ri­ode, aber be­reits jetzt sind die Tem­pe­ra­tu­ren nachts oft­mals so nied­rig, dass man die Hei­zung auf­dre­hen möch­te. Um die Ener­gie­kos­ten im Rah­men zu hal­ten, sollte der Ver­brauch im Blick ge­hal­ten wer­den. Die Ver­brau­cher­zen­trale NRW bie­tet am Frei­tag, 20. Ok­to­ber von 8.30 bis 12.30 Uhr im Rat­haus in La­ge, Raum St. Jo­hann eine kos­ten­lose Ener­gie­be­ra­tung an. Außer­dem hat Matt­hias Ans­bach, Ener­gie­be­ra­ter der Ver­brau­cher­zen­trale NRW im Kreis Lippe ein paar ein­fa­che Tipps. "Je­der hat eine in­di­vi­du­elle Wohl­fühl­tem­pe­ra­tur, aber man sollte sich fra­gen, ob es 22 Grad Cel­sius sein müs­sen oder auch 20 aus­rei­chen", gibt er zu be­den­ken. Denn wird die Raum­tem­pe­ra­tur um nur ein Grad her­un­ter ge­re­gelt, kön­nen be­reits sechs Pro­zent bei den Kos­ten ein­ge­spart wer­den. Zu­dem soll­ten Türen zwi­schen Räu­men mit ver­schie­de­nen Tem­pe­ra­tu­ren ge­schlos­sen wer­den. Wird dann noch drei- bis vier­mal täg­lich für ei­nige Mi­nu­ten gut durch­gelüf­tet, be­steht laut Ener­gie-Ex­perte nor­ma­ler­weise kein er­höh­tes Schim­mel­ri­si­ko: "Je­weils fünf Mi­nu­ten Stoßlüf­ten ist viel bes­ser, als Fens­ter dau­er­haft auf Kipp zu stel­len."

Wei­tere Spar­tipps gibt es in den kos­ten­lo­sen Ener­gie-Sprech­stun­den in Lage oder in der nächs­ten Be­ra­tungs­stelle Lem­goer Straße 5 in Det­mold. An­mel­dung un­ter Te­le­fon (05231) 7015905 oder per Email an "­Det­mol­d.­ener­gie@­ver­brau­cher­zen­tra­le.n­r­w". Wenn um­fang­rei­chere Sa­nie­rungs­maß­nah­men an­ste­hen oder die Hei­zung er­neu­ert wer­den soll, kom­men die Ener­gie- Fach­leute der Ver­brau­cher­zen­trale auch zum Rat­su­chen­den nach Hau­se. Die­ser Ser­vice ist für 60 Euro zu ha­ben.

vom 16.09.2017 | Ausgabe-Nr. 37B

Drucken | Versenden