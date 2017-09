Spur führte nach Hamburg

Tatverdächtiger im Detmolder Mordfall festgenommen

Det­mol­d/­Bie­le­feld/Ham­burg. Einen schnel­len Fahn­dungs­er­folg hat die so­ge­nannte Mord­kom­mis­sion "Im­mel­mann" am Don­ners­tag er­zielt. Kol­le­gen in Ham­burg ha­ben den Flüch­ti­gen Tho­mas T. aus Det­mold fest­ge­nom­men. Der 53-Jäh­rige steht im Ver­dacht, eine junge Mut­ter und ih­ren klei­nen Sohn in sei­ner Woh­nung in Det­mold um­ge­bracht zu ha­ben.

In ei­nem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Det­mol­der Im­mel­mann­straße wa­ren am frühen Mon­tag­abend des 11. Sep­tem­bers die Lei­chen ei­ner 24-jäh­ri­gen Frau und ih­res sechs­jäh­ri­gen Soh­nes ge­fun­den wor­den. Beide Op­fer sol­len laut Ob­duk­tion durch Schnitt- und Stich­ver­let­zun­gen ums Le­ben ge­kom­men sein. Eine aus 16 Be­am­ten des Po­li­zei­prä­si­di­ums Bie­le­feld und der Kreis­po­li­zei­behörde Lippe be­ste­hende Mord­kom­mis­sion hatte die Er­mitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Die er­ga­ben, dass der Tat­ver­däch­tige be­reits im Jahr 2005 zu ei­ner Haft­strafe von acht Jah­ren we­gen ver­such­ten Mor­des ver­ur­teilt wur­de. Die da­ma­lige Tat weise Ähn­lich­kei­ten zu dem ak­tu­el­len Tötungs­de­likt auf, teilt die Po­li­zei mit. In bei­den Fäl­len habe der Tat­ver­däch­tige einen län­ge­ren Kon­takt zu Frauen auf­ge­baut. Nach der Haft­ent­las­sung seien bis zu der jet­zi­gen Tat keine wei­te­ren Straf­ta­ten durch den Mann be­kannt ge­wor­den. Auch im ak­tu­el­len Fall kann­ten sich der mut­maß­li­che Täter und die Op­fer. Die bul­ga­ri­sche Frau und ihr Sohn wohn­ten in ei­ner an­de­ren Woh­nun­gen des­sel­ben Hau­ses wie Tho­mas T. Die bei­den Lei­chen wur­den in der Woh­nung des Tat­ver­däch­ti­gen ge­fun­den. Das Mo­tiv für die Tat ist of­fen. Am Don­ners­tag­mor­gen er­reich­ten die Mord­kom­mis­sion "Im­mel­mann" Hin­weise auf den mög­li­chen Auf­ent­halts­ort des Tat­ver­däch­ti­gen in Ham­burg. Die Po­li­zei in Ham­burg habe so­fort und in­ten­siv im Stadt­ge­biet nach dem Mann ge­fahn­det. Ge­gen Mit­tag wurde er von Be­am­ten der Per­so­nen- und Ziel­fahn­dung der Ham­bur­ger Po­li­zei in der Hel­golän­der Al­lee er­kannt und fest­ge­nom­men. Am sel­ben Tag wurde durch den zu­stän­di­gen Haftrich­ter des Amts­ge­richts Det­mold ein Haft­be­fehl we­gen Tot­schla­ges und Mor­des er­las­sen.

vom 16.09.2017 | Ausgabe-Nr. 37B

