Verwandlung der Welt

Vortrag im Lippischen Landesmuseum

Kreis Lippe (la). "­Die Ver­wand­lung der Welt. Re­li­gion und All­tag in Lippe 1450-1600"– darü­ber spricht Prof. Dr. Ul­rich Meier (Bie­le­feld) am Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber, um 19.30 Uhr im Lip­pi­schen Lan­des­mu­seum Det­mold (A­meide 4). Der His­to­ri­ker be­leuch­tet dar­in, wie re­li­giöse Um- und Auf­brüche sich auf das All­tags­le­ben der Men­schen aus­ge­wirkt ha­ben. Der Ein­tritt ist frei. Der Vor­trag ist im Ju­biläums­jahr "500 Jahre Re­for­ma­tion" Teil des Rah­men­pro­gramms zur Aus­stel­lung "­Glau­be, Recht & Frei­heit. Lu­the­ra­ner und Re­for­mierte in Lip­pe" in Lem­go. Wei­tere In­for­ma­tio­nen hierzu sind auf der In­ter­netseite "ww­w.­glau­be­rechtund­frei­heit.­de" er­hält­lich.

vom 16.09.2017 | Ausgabe-Nr. 37B

