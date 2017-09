Vogelkindheit

Det­mold. Drei Führun­gen mit dem Vo­gel­kund­ler Dirk Grote bie­tet das im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold an. Los geht es am mor­gi­gen Sonn­tag, 17. Sep­tem­ber, um 10 Uhr mit dem Thema "­Kon­rad Lo­renz lässt grüßen". Da­bei steht die Prä­gung der Küken auf ihre El­tern im Mit­tel­punkt. Am Frei­tag (29. Sep­tem­ber) geht es um 11 Uhr um die "­Nest­ho­cker und Nest­flüch­ter". Der dritte und letzte Ter­min vor dem Sai­son­ende am 31. Ok­to­ber fin­det am Diens­tag (3. Ok­to­ber) um 11 Uhr un­ter dem Ti­tel "Auf Zupfiff ge­hor­chen" statt.

vom 16.09.2017 | Ausgabe-Nr. 37B

