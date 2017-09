Einsatz für die Kultur

Hildegard Meierkord erhält Verdienstmedaille

Kreis Lippe (la). Durch ihr lang­jäh­ri­ges En­ga­ge­ment, vor al­lem im kul­tu­rel­len Be­reich, hat Hil­de­gard Mei­er­kord an­er­ken­nens­werte Ver­dienste er­wor­ben. Im Rah­men ei­ner Fei­er­stunde nahm sie des­halb jetzt die Ver­dienst­me­daille des Ver­dienstor­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land aus den Hän­den von Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann ent­ge­gen. "Ihre großar­tige or­ga­ni­sa­to­ri­sche Leis­tung in den ver­gan­ge­nen 25 Jah­ren ist her­aus­ra­gend und hat zur Kul­tur­land­schaft Lippe enorm bei­ge­tra­gen", so Leh­mann in sei­ner Rede ü­ber die Wür­den­trä­ge­rin.

25 Jahre lang war Mei­er­kord eh­ren­amt­li­che Or­ga­ni­sa­ti­ons­lei­te­rin zunächst der West­fä­lisch-Lip­pi­schen Bach­ge­sell­schaft, später in der­sel­ben Funk­tion beim in­ter­na­tio­nal be­setz­ten Vo­ka­len­sem­ble "­Die Deut­schen Bach-Vo­ca­lis­ten". Während die­ser Zeit or­ga­ni­sierte die Wür­den­trä­ge­rin zahl­rei­che Kon­zerte in Det­mold, Bie­le­feld und Cor­vey (Höx­ter). Mit der Grün­dung der Ba­rock­aka­de­mie der Hoch­schule für Mu­sik in Det­mold im Jahr 2003 hat sie naht­los de­ren or­ga­ni­sa­to­ri­sche Lei­tung ü­ber­nom­men. Der mit all die­sen Auf­ga­ben ver­bun­dene er­heb­li­che Zeit­auf­wand lässt sich nicht be­zif­fern und Mei­er­kords Wir­ken war für die Ba­rock­aka­de­mie un­ent­behr­lich. Das "In­ter­na­tio­nale Bach­fest" in Det­mold im Jahr 2013 war das letzte Großpro­jekt, an des­sen Or­ga­ni­sa­tion und Durch­führung die Wür­den­trä­ge­rin maß­geb­lich be­tei­ligt war. Ü­ber zwei Jahr­zehnte hat sie sich in her­aus­ra­gen­der Weise für die Kul­tur­land­schaft der Re­gion Ost­west­fa­len-Lippe ein­ge­setzt.

vom 16.09.2017 | Ausgabe-Nr. 37B

