DRK leistet seit 100 Jahren Hilfe

Augustdorfer Ortsverein stellt sich mit Festakt und Tag der offenen Tür vor

Au­gust­dorf (g­w). 100 Jahre hat der Au­gust­dor­fer Orts­ver­ein des Deut­schen Ro­ten Kreu­zes mitt­ler­weile auf dem Bu­ckel – das wurde am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende gleich ü­ber zwei Tage hin­weg ge­bührend ge­fei­ert.

"Wer steht in Au­gust­dorf be­reit, um ver­letz­ten Men­schen schnell Erste Hilfe zu leis­ten? Wer un­ter­stützt Ein­woh­ner, die zu we­nig Geld für Nah­rung, Klei­dung und Weih­nachts­ge­schenke ha­ben? Wel­cher Au­gust­dor­fer Ver­ein stellt die meis­ten Bun­des­ver­dienst­kreuz­trä­ger?", fragte Bür­ger­meis­ter Dr. An­dreas Wulf in sei­nem Grußwort bei der of­fi­zi­el­len Fest­ver­an­stal­tung im Bür­ger­zen­trum. Und be­schrieb da­mit natür­lich das um­fas­sende En­ga­ge­ment des "­be­tag­ten" Ju­bi­lars. Die Ant­wort lau­tete er­go: "Das DRK in Au­gust­dor­f." Das Ge­mein­deober­haupt be­dankt sich bei den Mit­glie­dern und machte deut­lich, wie stark ihre Ge­mein­schaft sei. "­Mit rund 500 Mit­glie­dern ist das Rote Kreuz ei­ner der größten Au­gust­dor­fer Ver­ei­ne", so Wulf. Und ein sehr ak­ti­ver da­zu. Par­al­lel zum run­den Ju­biläum des Orts­ver­eins fei­er­ten die Rot­kreuz­ler auch das 10-jäh­rige Be­ste­hen der Ju­gend­rot­kreuz­ge­mein­schaft, 35 Jahre Klei­der­stube und Blut­spen­den so­wie das 85-jäh­rige Be­ste­hen der Rot­kreuz­ge­mein­schaft. De­ren Mit­glie­der tref­fen sich im zwei­wöchi­gen Rhyth­mus und bil­den un­ter an­de­rem Hel­fer und Sa­nitäter aus. Die Rot­kreuz­ge­mein­schaft ist auch in das Not­fall­sys­tem Lippe mit ein­ge­bun­den. "Da­bei bil­det die Be­treu­ung und Ver­pfle­gung, so­wie di­verse Sa­nitäts­dienste die Schwer­punkte der Ar­beit", er­läu­tert der Orts­ver­eins­vor­sit­zende Rein­hard Balke die um­fas­sen­den Auf­ga­ben. Der Tag der of­fe­nen Tür am Sams­tag stand dann ganz im Zei­chen von Spiel, Spaß und Un­ter­hal­tung. Auf dem Areal an der Haus­ten­be­cker Straße war je­der Be­su­cher ge­fragt, ak­tiv mitz­u­ma­chen. Während in der Kin­der­ta­gesstätte Kin­der­schmin­ken, eine Hüpf­burg und viele Spiele die Klei­nen lock­ten, stand auf dem Gelände des DRK ein Ü­ber­schlags­si­mu­la­tor, der bei Mu­ti­gen für Be­geis­te­rung sorg­te. Auch me­here Fahr­zeuge konn­ten be­sich­tigt wer­den. Im DRK-Ge­bäude selbst hat­ten es sich der­weil die Se­nio­ren gemüt­lich ge­macht, die ih­ren tra­di­tio­nel­len Klön­treff ab­hiel­ten und sich durch das Ge­wu­sel der zahl­rei­chen Gäste gar nicht stören ließen. "Es wa­ren zwei tolle Ta­ge, die uns Auf­trieb für die Zu­kunft ge­ben", zog Rein­hard Balke am Sams­tag­abend Fa­zit. Einen Wunsch hat er aber noch: "Dass das Au­gust­dor­fer DRK auch in Zu­kunft so le­ben­dig bleib­t."

vom 16.09.2017 | Ausgabe-Nr. 37B

Drucken | Versenden