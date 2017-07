Gemeinsam, statt einsam – Großfamilie auf Zeit

Die "Urlaubsmaßnahme für Jung und Alt" setzt ungeahnte Potenziale frei

Lage (lam). Vor mehr als 20 Jah­ren sind das Se­nio­ren­heim Ka­ro­li­nen­straße und der Kin­der­gar­ten Pot­ten­hau­sen eine Pa­ten­schaft ein­ge­gan­gen. Dar­aus er­wach­sen ist das Pro­jekt "­Ur­laubs­maß­nahme für Jung und Al­t". Jüngst ver­brachte zum mitt­ler­weile 18. Mal eine Gruppe fünf Tage im In­sel-Quar­tier des Krei­ses Lippe auf der Nord­seein­sel Nor­der­ney.

16 Se­nio­ren, 11 Vor­schul­kin­der, 7 Pfle­ge­kräf­te, 3 Er­zie­he­rin­nen so­wie 4 eh­ren­amt­li­che Hel­fer nah­men sich er­neut der Her­aus­for­de­rung an. Äl­teste Teil­neh­me­rin war in die­sem Jahr die 95-jäh­rige Jutta Hölt­ke. Für Heim­lei­ter Harm-Hen­drik Möl­ler ist die all­jähr­li­che ge­mein­same Nor­der­ney­reise ein im­mer wie­der be­ein­dru­cken­des Er­leb­nis ei­nes ge­ne­ra­tio­nenü­ber­grei­fen­des Mit­ein­an­ders: "­Die Kin­der le­ben in der Großfa­mi­lie auf Zeit vor­be­halt­los mit den äl­te­ren Men­schen zu­sam­men. Die Se­nio­ren ih­rer­seits ent­de­cken im täg­li­chen Um­gang mit den Kin­dern ver­ges­sen ge­glaubte Res­sour­cen und neh­men an den Ge­scheh­nis­sen in ih­rer Um­ge­bung sehr viel ak­ti­ver teil." Britta La­ger, Lei­te­rin des Fa­mi­li­en­zen­trums Pot­ten­hau­sen: "Kin­der wie Se­nio­ren brau­chen eine Menge Mut, um sich auf die­sen Ur­laub ein­zu­las­sen, da sie sich aus der be­kann­ten Le­bens­si­tua­tion her­aus­lö­sen müs­sen. Ver­ständ­nis für die Si­tua­tion des je­weils an­de­ren soll ent­wi­ckelt wer­den, um späte­ren Ge­ne­ra­ti­ons­kon­flik­ten vor­zu­beu­gen." Für die Rei­se­kos­ten der Kin­der ka­men de­ren El­tern auf. Die Kos­ten der Heim­be­woh­ner wur­den aus Spen­den des För­der­ver­eins fi­nan­ziert, die ü­ber das ganze Jahr ein­ge­sam­melt wor­den wa­ren, zum Bei­spiel während der Heim­feste und während des in­ner­städ­ti­schen Weih­nachts­mark­tes. "­Bis zum Jahre 2023 ist un­sere Nor­der­ney-Frei­zeit vor­ge­bucht", er­läu­tert Heim­lei­ter Möl­ler, der nicht müde wird, die Wer­be­trom­mel für die­ses wohl ein­zig­ar­tige Pro­jekt, das schon bun­des­weit für Auf­se­hen ge­sorgt hat, zu wer­ben. Denn ohne Spen­den läuft nichts. Rund 6.500 Euro wer­den Jahr für Jahr benötigt, um die Maß­nahme durch­führen zu kön­nen.

vom 15.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28B

Drucken | Versenden