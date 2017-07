Grünes Licht für einen modernen, zukunftsfähigen Rettungsdienst

Bevölkerungsschutz erhält neues Gebäude und moderne Fahrzeuge

Kreis Lippe (n­r). Die Neu­or­ga­ni­sa­tion des lip­pi­schen Ret­tungs­diens­tes in 2016 war nur der An­fang. Der Be­völ­ke­rungs­schutz in Lippe hin­kte in den letz­ten Jah­ren der Zeit hin­ter­her. Um den Ret­tungs­dienst gut gerüs­tet Rich­tung Zu­kunft zu schi­cken, sind jetzt Mil­lio­ne­nin­ves­ti­tio­nen ge­flos­sen – in "­Stei­ne, Gerät­schaft, Fahr­zeuge und Si­cher­heit für Men­schen", so Land­rat Dr. Axel Leh­mann am Don­ners­tag zur Ein­wei­hung des neuen Ver­wal­tungs- und Lo­gis­tik­ge­bäu­des des lip­pi­schen Be­völ­ke­rungs­schut­zes.

Aus­rei­chend Platz für "Ret­tungs­zen­trum" Die Zen­tra­li­sie­rung des Ret­tungs­diens­tes hatte für mehr als ein Jahr für Lo­gis­tik und Per­so­nal ar­bei­ten auf engs­tem Raum be­deu­tet. Sechs Ret­tungs­wa­chen sind 2016 in­klu­sive Per­so­nal vom Deut­schen Ro­ten Kreuz an den Kreis Lippe ü­ber­ge­gan­gen. Ein zen­tra­ler Wa­ren­ein­kauf soll zu­dem Kos­ten sen­ken und Ma­te­rial bes­ser ver­wal­ten kön­nen. Die Auf­nah­me­ka­pa­zitäten hin­sicht­lich Ma­te­rial und Per­so­nal wa­ren na­hezu er­schöpft, ein Neu­bau un­um­gäng­lich. Nach zehn Mo­na­ten Bau­zeit konnte das neue Ver­wal­tungs- und Lo­gis­tik­ge­bäude des lip­pi­schen Be­völ­ke­rungs­schut­zes auf dem Gelände des Feu­er­wehr­aus­bil­dungs­zen­trums in Lemgo jetzt sei­ner ei­gent­li­chen Be­stim­mung ü­ber­ge­ben wer­den. Knapp 1,4 Mil­lio­nen Euro sind in den Neu­bau ge­flos­sen. Das zwei­ge­schos­sige Ge­bäude hat 700 Qua­drat­me­ter Nutz­fläche. Im Erd­ge­schoss fin­den sechs zu­sätz­li­che Re­ser­ve­fahr­zeu­ge, so­wie ein Hoch­re­gal­la­ger für me­di­zi­ni­sches Ma­te­rial Platz. Das Ober­ge­schoss wird Büros, Tech­nik und Ar­chiv auf­neh­men. Hohe In­ves­ti­tio­nen sind auch in neue Ein­satz­fahr­zeuge und Gerät­schaf­ten ge­flos­sen. Mit der weitaus größten In­ves­ti­tion von 420.000 Euro von rund 1,65 Mil­lio­nen Eu­ro, die ü­ber­wie­gend die Kran­ken­kas­sen als Kos­ten­trä­ger ü­ber­neh­men, schlägt der neue Geräte­wa­gen für Ge­fahr­gut zu Bu­che. Das bis­her ge­nutzte Fahr­zeug, das in Leo­polds­höhe sta­tio­niert war, hat in­zwi­schen 35 Jahre auf dem Bu­ckel. Auch das neue Fahr­zeug wird in Leo­polds­höhe sta­tio­niert sein. Zwei Ret­tungs­fahr­zeuge konn­ten dem Jo­han­ni­ter-Ret­tungs­dienst für Blom­berg und Horn-Bad Mein­berg ü­ber­ge­ben wer­den. Zu­sätz­lich wer­den vier wei­tere Ret­tungs- und Kran­ken­trans­por­ter im Kreis­ge­biet ein­ge­setzt wer­den kön­nen. "Auch mit die­sen In­ves­ti­tio­nen wer­den wir einen wei­te­ren, we­sent­li­chen Schritt hin zu ei­nem zu­kunfts­fähi­gen Ret­tungs­dienst ma­chen", so der Land­rat. "­Ge­rade in An­be­tracht des de­mo­gra­fi­schen Wan­dels und der länd­li­chen Struk­tu­ren, kön­nen wir so auch künf­tig den Be­darf an­ge­mes­sen ab­de­cken." Glück­lich ist man sei­tens des Be­völ­ke­rungs­schut­zes auch ü­ber den neuen Ab­roll­behäl­ter, der zur fach­ge­rech­ten De­kon­ta­mi­na­tion von Ge­fah­renstof­fen die­nen soll. Kreis­brand­meis­ter Karl-Heinz Bra­ke­mei­er: "Natür­lich hoffe ich, dass die Gerät­schaf­ten nie­mals in den Ein­satz kom­men mö­gen. Wenn doch, dann weiß ich uns jetzt gut gerüs­tet."

vom 15.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28B

Drucken | Versenden