Medizin kennt keine Grenzen

45 chinesische Krankenhauschefs informieren sich am Klinikum Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Die Ko­ope­ra­tion zwi­schen dem Kli­ni­kum Lippe und dem In­ter­na­tio­na­len Not­fall­me­di­zin-Ver­wal­tungs­rat in China be­steht schon seit ei­ni­gen Jah­ren. Ein fes­ter Ter­min im Jahr ist der Be­such ei­ner De­le­ga­tion chi­ne­si­scher Kran­ken­haus­chefs, die sich im Kli­ni­kum Lippe ü­ber das deut­sche Ge­sund­heits­sys­tem und das Kran­ken­haus­ma­na­ge­ment in­for­mie­ren. In der ver­gan­ge­nen Wo­che lern­ten die 45 Kli­nik­chefs aus Fernost außer­dem Grund­le­gen­des ü­ber die Un­fall­ver­sor­gung und die Krebs­be­hand­lung am Kli­ni­kum Lip­pe.

Für Dr. Hel­mut Mid­de­ke, Me­di­zi­ni­scher Ge­schäfts­füh­rer des Kli­ni­kum Lip­pe, ist der Be­such der Chi­ne­sen je­des Mal eine Be­rei­che­rung, nicht nur in kul­tu­rel­ler Hin­sicht: "China scheint ge­rade im Bau­be­reich und in der Pro­zes­s­op­ti­mie­rung sehr viel wei­ter zu sein als wir", meint er. "Wir sind auch als Ge­schäfts­führung sehr an dem Er­fah­rungs­aus­tausch mit den chi­ne­si­schen Kol­le­gen in­ter­es­siert. Außer­dem wür­den wir gerne eine feste Part­ner­schaft zu ei­nem Kli­ni­kum dort auf­bau­en." Da­mit stieß er bei den chi­ne­si­schen Freun­den auf of­fene Oh­ren. Sie spra­chen eine Ein­la­dung für einen Ge­gen­be­such aus. Prof. Dr. Cy­rus Klos­ter­mann, Chef­arzt der Or­thopä­die und Un­fall­chir­ur­gie am Kli­ni­kum Lip­pe, war be­reits im ver­gan­ge­nen Jahr in China, um sich meh­rere Kran­ken­häu­ser an­zu­schau­en. Er sieht die lip­pisch-chi­ne­si­sche Ko­ope­ra­tion als stra­te­gisch wich­tig für das Kli­ni­kum Lippe an. "­Ge­rade im Be­reich IT im Kran­ken­hau­sall­tag kön­nen wir eine Menge von den Chi­ne­sen ler­nen", resü­miert er. "­Die meis­ten Kran­ken­häu­ser ha­ben dort eine ei­gene App, mit der die Pa­ti­en­ten Ter­mine ver­ein­ba­ren kön­nen." Außer­dem habe ihn die Leis­tungs­be­reit­schaft und Leis­tungs­fähig­keit der chi­ne­si­schen Kol­le­gen be­ein­druckt. Den 45 Kli­nik­chefs aus China gab er in ei­nem in­for­ma­ti­ven Vor­trag Wis­sens­wer­tes ü­ber die Ent­wick­lung der Un­fall­chir­ur­gie und das Ret­tungs­we­sen in Deutsch­land mit auf den Weg. Dr. Al­fons Gun­ne­mann, Chef­arzt der Uro­lo­gie am Kli­ni­kum Lip­pe, war selbst be­reits zu Gast bei den chi­ne­si­schen Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern. Nun in­for­mierte er sie ü­ber die zer­ti­fi­zierte Be­hand­lung von Pro­sta­ta­krebs am Kli­ni­kum Lip­pe, das als ei­nes von welt­weit 29 Pro­sta­ta­zen­tren an der PCO-Stu­die zur Pa­ti­en­ten­zu­frie­den­heit teil­nimmt. Für die meis­ten Fra­gen und Dis­kus­sio­nen auf chi­ne­si­scher Seite sorgte in­des die Dar­stel­lung von Dr. Mid­deke zur Me­di­zi­ner­kar­riere in Deutsch­land. Wie viel ein deut­scher Arzt ver­dient und wie Teams und Hier­ar­chien auf­ge­baut sind, in­ter­es­sierte die Gäste bren­nend. Im An­schluss führte Dr. Mid­deke die chi­ne­si­schen Gäste durch Not­fal­l­auf­nahme und Teile des Kli­ni­kums. Chen Ran, Di­rek­to­rin des In­ter­na­tio­na­len Not­fall­me­di­zin- Ver­wal­tungs­ra­tes in China, be­dankte sich für die Ein­drü­cke und resü­mier­te: "­Die Ko­ope­ra­tion zwi­schen Lippe und China ist schon gut aus­ge­baut. Schön, dass wir jetzt auch auf Ver­wal­tungs­ebene ko­ope­rie­ren."

vom 15.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28B

