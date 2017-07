Engagierte Eltern wurden ausgezeichnet

Landrat Dr. Axel Lehmann überreicht Zertifikate an Teilnehmer der Rucksack-KiTa

Kreis Lip­pe. Ich pa­cke mei­nen Ruck­sack und nehme mit: Wör­ter, Sätze und Mehr­spra­chig­keit. Im Kreis Lippe wird das all­be­kannte Spiel in die Tat um­ge­setzt. Mit der "Ruck­sack-Ki­Ta" hat das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum (KI) ein Pro­gramm in die Kin­der­gär­ten ge­bracht, das die Spra­che von Kin­dern mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund nach­hal­tig för­dert. Er­zie­her und El­tern ar­bei­ten für das Pro­jekt eng zu­sam­men und er­mög­li­chen da­durch den Kin­dern einen selbst­be­wuss­ten Um­gang mit der deut­schen Spra­che so­wie ih­rer Mut­ter­spra­che. "In­te­gra­tion be­deu­tet nicht nur, dass alle die glei­che Spra­che spre­chen müs­sen. In­te­gra­tion be­deu­tet, eine ge­mein­same Ebene und Ver­ständ­nis für­ein­an­der zu er­lan­gen. Dass El­tern dazu be­reit sind, die­sen mit­un­ter auch schwie­ri­gen Weg für ihre Kin­der zu ge­hen, ist lo­bens­wer­t", stellte Land­rat Dr. Axel Leh­mann während ei­nes Emp­fangs der "Ruck­sack-Ki­Ta"- Teil­neh­mer klar. Für ihre Be­tei­li­gung am Pro­gramm wür­digte der Land­rat die El­tern mit ei­nem Zer­ti­fi­kat. "­Die Ur­kun­den sind nicht nur als ein­fa­che Aus­zeich­nung ge­dacht, sie sind ein Zei­chen für ein ge­lun­ge­nes Mit­ein­an­der", so Land­rat Dr. Leh­mann. Dass der Land­rat an viele en­ga­gierte Teil­neh­mer Zer­ti­fi­kate ver­tei­len konn­te, zeigt, wie gut das Pro­jekt bei Ki­Tas und El­tern an­kommt. In­zwi­schen neh­men elf Kin­der­gär­ten in La­ge, Lem­go, Det­mold, Bad Sal­zu­flen, Horn Bad-Mein­berg und Au­gust­dorf an der "Ruck­sack-Ki­Ta" teil und er­rei­chen so­mit fast 100 Väter und Müt­ter mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund. "­El­tern und Er­zie­her neh­men das An­ge­bot sehr ernst. Viele El­tern kom­men re­gel­mäßig zu den Tref­fen, da­mit wird die Kom­mu­ni­ka­tion mit den Er­zie­hern nicht nur bes­ser, son­dern auch of­fe­ner und ver­trau­li­cher", er­klärt Alex­an­dra Stee­ger, Lei­te­rin des KI, die Vor­teile der In­itia­ti­ve.

In dem Pro­gramm sind ü­ber 20 ver­schie­dene Spra­chen ver­tre­ten, bei ge­mein­sa­men Tref­fen wird aber deutsch ge­spro­chen. Die Teil­neh­mer tau­schen sich ü­ber Er­zie­hungs­tipps oder Mög­lich­kei­ten aus, ihre Kin­der zu för­dern. Außer­dem be­kom­men sie einen bes­se­ren Ein­blick in den Kin­der­gar­ten­all­tag und die The­men, die die Kin­der dort be­han­deln. Zu Hause ge­ben die El­tern die ge­sam­mel­ten Er­fah­run­gen in der je­wei­li­gen Mut­ter­spra­che an ihre Kin­der wei­ter. Diese Me­thode un­ter­stützt die mehr­spra­chige Er­zie­hung. Ein Ne­ben­ef­fekt des An­ge­bo­tes ist die Stär­kung des fa­mi­liären All­tags: Kin­der und El­tern ver­brin­gen mehr Zeit mit­ein­an­der durch ge­mein­same Ak­ti­vitäten und das Ler­nen der Spra­che. Gleich­zei­tig trauen sich Kin­der­gar­ten­kin­der mehr zu spre­chen und sind mo­ti­vier­ter, Deutsch und die Mut­ter­spra­che zu nut­zen. Na­fisa Eldai­si, Teil­neh­me­rin der "Ruck­sack-Ki­Ta", bestätigt die po­si­ti­ven Fol­gen des Pro­jekts: "­Durch die ge­mein­sa­men Tref­fen habe ich mein Deutsch ver­bes­sert und konnte mei­nem Kind hel­fen, die Spra­che zu ler­nen. Ich finde auch die Zu­sam­men­ar­beit mit den Er­zie­hern wirk­lich gut, da ich dann weiß, was mein Kind im Kin­der­gar­ten macht." Im Kin­der­gar­ten­jahr 2017/2018 wird das An­ge­bot er­neut aus­ge­baut. Wei­tere fünf Kin­der­gär­ten in Det­mold, Au­gust­dorf, Lage und Kal­le­tal wol­len an dem Pro­jekt teil­neh­men.

vom 15.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28B

