Aktive Lebensgestaltung

Seniorenwegweiser des Kreises Lippe neu aufgelegt

Kreis LIp­pe. Die de­mo­gra­fi­sche Ent­wick­lung führt da­zu, dass der Be­völ­ke­rungs­an­teil der ü­ber 65-jäh­ri­gen und vor al­lem der ü­ber 75-jäh­ri­gen wei­ter zu­nimmt. Im Jahr 2025 wer­den rund 34 Pro­zent der lip­pi­schen Be­völ­ke­rung äl­ter als 60 Jahre sein. Um die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten der ak­ti­ven Le­bens­ge­stal­tung, aber auch der Be­ra­tung und Un­ter­stüt­zung für Se­nio­ren in der Re­gion auf­zu­zei­gen, hat der Kreis Lippe sei­nen er­folg­rei­chen Se­nio­ren­weg­wei­ser "Al­ter Ak­ti­v"ü­ber­ar­bei­tet und neu auf­ge­legt. Er bie­tet zahl­rei­che In­for­ma­tio­nen rund um die The­men Ge­sund­heits­vor­sor­ge, Frei­zeit­ge­stal­tung und Woh­nen im Al­ter. "­Der neue Weg­wei­ser bie­tet eine breit­ge­fächerte Ori­en­tie­rungs­hil­fe, die den Se­nio­ren einen Ü­ber­blick ü­ber die An­ge­bote im Kreis Lippe gibt und ih­nen viele nütz­li­che Hin­weise für viele ver­schie­dene Le­bens­la­gen lie­fer­t" er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Ins­be­son­dere wur­den auch die Än­de­run­gen, die durch die Re­for­men der Pfle­ge­ver­si­che­rung ein­ge­tre­ten sind, auf­ge­nom­men.

Die "Al­ter Ak­ti­v" bein­hal­tet da­mit für viele ver­schie­dene Le­bens­la­gen wich­tige In­for­ma­tio­nen. Der Le­ser fin­det un­ter an­de­rem Hin­weise ü­ber die fi­nan­zi­el­len Leis­tun­gen der So­zi­al­leis­tungs­trä­ger und eine Ü­ber­sicht ü­ber eine große Aus­wahl an An­ge­bo­ten aus den Be­rei­chen Frei­zeit, Bil­dung, Kul­tur und Sport, die im Kreis Lippe zur Ver­fü­gung ste­hen. Auch für pfle­ge­be­dürf­tige Men­schen und pfle­gende An­gehö­rige be­steht ein um­fas­sen­des und flächen­de­cken­des Netz von Be­ra­tungs- und Hil­fe­leis­tun­gen im am­bu­lan­ten wie auch im sta­tionären Be­reich. Die Ü­ber­ar­bei­tung er­folgte in Zu­sam­men­ar­beit mit Die­ter Po­de­wils, Be­hin­der­ten­be­auf­trag­ter des Krei­ses Lip­pe, Gi­sela Burk­hardt als Ver­tre­te­rin der Se­nio­ren- und Pfle­ge­be­ra­tung des Krei­ses Lip­pe, Pe­ter Jä­ger, AOK Nord­West, Frank Wie­mann, Stadt Lemgo und fol­gen­den Mit­ar­bei­tern des Krei­ses Lip­pe: Jens Brock­schnie­der, Gu­drun Cae­sar, Tanja Lu­pul­jev, Heike Neu­mann-Schlue, Mi­chaela Ot­te­mei­er, Mecht­hild Pe­ters­mei­er, Frie­del Schaf­meis­ter und Mi­chael We­se­mann. Die Bro­schüre wird un­ter an­de­rem in den Ver­wal­tun­gen der 16 lip­pi­schen Städte und Ge­mein­den, im Bür­ger­ser­vice des Krei­ses Lip­pe, in den Pfle­ge­be­ra­tungs­stel­len, im Kli­ni­kum Lip­pe, in Arzt­pra­xen, Apo­the­ken und am­bu­lan­ten Diens­ten aus­ge­legt. Zu­dem gibt es die Bro­schüre auch im In­ter­net un­ter ww­w.­kreis-lip­pe.de zum Dow­n­load. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es bei der Kreis­ver­wal­tung un­ter­der Ruf­num­mer (05231) 62-4340 oder per E-Mail un­ter "al­ten­hil­fe­pla­nung@­kreis-lip­pe.­de".

vom 15.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28B

