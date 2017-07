Sanierungsarbeiten

Landesbibliothek 14 Tage geschlossen

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Der An­fang Mai 2017 im Erd­ge­schoss der Lip­pi­schen Lan­des­bi­blio­thek / Theo­lo­gi­schen Bi­blio­thek und Me­dio­thek Det­mold ent­deckte echte Haus­schwamm er­for­dert im Zuge der ak­tu­el­len Sa­nie­rungs­ar­bei­ten eine vor­ü­ber­ge­hende Schließung des Ha uses. Die Bi­blio­thek wird vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, 28. Juli 2017, für das Pu­bli­kum ge­schlos­sen sein.

"­Grund für diese Maß­nahme sind Sa­nie­rungs­ar­bei­ten im Trep­pen­haus", er­läu­tert Arne Brand, Ver­tre­ter der Ver­bands­vor­ste­he­rin und Lei­ter der Im­mo­bi­li­en­ab­tei­lung. "Wir müs­sen ein Trep­pen­po­dest im Trep­pen­haus auf Schwamm­be­fall un­ter­su­chen und bei po­si­ti­vem Be­fund sa­nie­ren. Als Folge ist das Trep­pen­haus nicht nutz­bar, so dass ein im Brand­schutz­kon­zept vor­ge­se­he­ner Flucht­weg ver­sperrt ist. Des­halb kann die Bi­blio­thek von ex­ter­nen Be­su­chern nicht ge­nutzt wer­den." Die Mit­ar­bei­ter kön­nen wei­ter­hin in der Bi­blio­thek ar­bei­ten: "­Sie sind orts­kun­dige Per­so­nen, die nach ei­ner ent­spre­chen­den Ein­wei­sung einen be­helfs­mäßi­gen, zwei­ten Flucht­weg nut­zen kön­nen. Da­bei han­delt es sich um den al­ten Hauptein­gang zur Bi­blio­thek", so Brand wei­ter.

vom 15.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28B

Drucken | Versenden