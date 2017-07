ADFC codiert Fahrräder

Det­mold. Der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) co­diert am heu­ti­gen Sams­tag, 15. Ju­li, in der ADFC-Ge­schäfts­stelle am Bahn­hof von 10 bis 12.30 Uhr wie­der Fahrrä­der. Mit ei­ner Fahr­rad­co­die­rung lässt sich ein Rad je­der­zeit dem recht­mäßi­gen Ei­gentü­mer zu­ord­nen. Zu­dem ist der Ver­kauf co­dier­ter Rä­der in Deutsch­land kaum mög­lich,. Der ADFC bit­tet, den Per­so­nal­aus­weis und so­weit vor­han­den die Rech­nung für das Rad be­zie­hungs­weise einen Be­leg ü­ber den Kauf im In­ter­net mit­zu­brin­gen.

vom 15.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28B

