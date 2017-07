Firmenteams sind im Kocheifer

Kulinarische Vielfalt bei der 8. Auflage der lippischen Kocholympiade

Kreis Lip­pe/­Det­mold. "Lip­per ko­chen ihr ei­ge­nes Süpp­chen - aber es­sen gerne mit Freun­den." – In die­sem Sinne fand in die­sem Jahr die achte Koch­olym­piade Lippe wie­der im Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­leg in Det­mold statt. Je­des der vierköp­fi­gen Fir­men­teams re­prä­sen­tierte min­des­tens drei Na­tio­na­litäten und kochte je eine Vor­spei­se, einen Haupt­gang und ein Des­sert. Sechs lip­pi­sche Un­ter­neh­men tra­ten ge­gen­ein­an­der an: Ge­br. Bras­se­ler (Lem­go), So­nae Arauco AG (Horn-Bad Mein­ber­g), IHK Lippe (Det­mol­d), Han­ning & Kahl (Oer­ling­hau­sen), Schwe­ring & Hasse (Lüg­de), und das Kom­mu­nale In­te­gra­ti­ons­zen­trum Lippe (Det­mol­d). Ent­ge­gen ei­ner klas­si­schen Olym­piade ging es nicht um die bes­ten im Zehn­kampf son­dern es wur­den der Ge­schmack der Spei­sen, die op­ti­sche Prä­sen­ta­tion, die Ori­gi­na­lität der Ge­rich­te, die Ar­beits­tei­lung und auch die Stim­mung im Team be­wer­tet. Elf ver­schie­dene Na­tio­na­litäten wa­ren durch die Teams ver­tre­ten - Spa­ni­en, Po­len, Un­garn, Tür­kei, Russ­land, Por­tu­gal, Mon­te­ne­gro, Kir­gi­si­en, Kroa­ti­en, Ita­lien und Deutsch­land.

Eine un­ab­hän­gige Jury aus Ex­per­ten und Ama­teu­ren be­wer­tete die Er­geb­nis­se. Das Spek­trum der Spei­sen war sehr viel­fäl­tig. Auf der Spei­se­karte mit den ins­ge­samt 18 Ge­rich­ten stan­den bei­spiels­weise ne­ben ei­nem Saté von der See­zunge als Vor­spei­se, eine Un­ga­ri­sche Gu­lasch­suppe als Haupt­gang und ein Erd­beer­flamm­ku­chen mit Ba­si­li­kum­mousse als Des­sert. Die Re­zepte sind zum Nach­ko­chen auch im In­ter­net ver­öf­fent­licht. Die Fra­ge, wel­ches Team sich bis aufs Trepp­chen durch­kämp­fen konn­te, stand ne­ben Spaß und Freude im Mit­tel­punkt des Koch­wett­be­wer­bes der Un­ter­neh­men, der jetzt in den Küchen des Fe­lix-Fe­chen­bach-Be­rufs­kol­legs in Det­mold statt­fand. Bei der Sie­ger­eh­rung wur­den dann die ers­ten, zwei­ten und drit­ten Plätze in den je­wei­li­gen Gän­gen prä­miert. Das Team vom Oer­ling­hau­ser Un­ter­neh­men Han­ning & Kahl be­legte so­wohl bei der der Vor­speise und der Haupt­speise den ers­ten Platz. Sie­ger für das beste Des­sert wurde das Team der Ge­br. Bras­se­ler. Die "­Koch­olym­piade Lip­pe" för­dert die Zu­sam­men­ar­beit von Be­schäf­tig­ten un­ter­schied­li­cher Na­tio­na­litäten und wurde im Rah­men der In­itia­tive "­Ver­ant­wor­tungs­part­ner für Lip­pe" ent­wi­ckelt. Als Ver­ant­wor­tungs­part­ner für Lippe en­ga­gie­ren sich Un­ter­neh­men wie In­sti­tu­tio­nen und führen Pro­jekte zum Thema "­Bil­dung - Be­ruf - Le­bens­qua­lität" durch, um die Zu­kunfts­fähig­keit Lip­pes zu si­chern.

