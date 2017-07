Zum Start eine "Pinkelparty"

Der Verein Oerlinghausen Marketing macht mit Stadtfest auf sich aufmerksam

Oer­ling­hau­sen (k­d). Um den Ver­ein Oer­ling­hau­sen Mar­ke­ting be­kannt zu ma­chen, lud er zu ei­nem Stadt­fest ein­ge­la­den. Der be­zie­hungs­rei­che Ti­tel der Ver­an­stal­tung lau­tete dann auch "­Star­t". Das sei quasi die "Pin­kel­par­ty­" des Ver­eins, meinte Bür­ger­meis­ter Dirk Becker. Oer­ling­hau­sen Mar­ke­ting ü­ber­nehme Auf­ga­ben, die "eine Stadt­ver­wal­tung al­lein nicht er­rei­chen kann". Es solle die Bot­schaft aus­ge­sandt wer­den: Oer­ling­hau­sen rückt zu­sam­men. Dazu trü­gen alle ge­mein­sam bei. "­Denn wann gab es das schon, dass die Hel­pu­per Fahne auf dem Amts­gar­ten weht?" Und so sorgte der Ver­kehrs- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein Hel­pup für das Kin­der­schmin­ken, die Firma Plö­ger er­richte eine Hüpf­burg für die Kin­der, die Frei­wil­lige Feu­er­wehr pus­tete die Luft­bal­lons für den Wett­be­werb auf, die Mo­dell­bauer des Se­gel­flug­ver­eins prä­sen­tier­ten ei­nige Ob­jekte und der Ver­ein Kul­tur.Kir­che war mit ei­nem In­fo­stand ver­tre­ten. Beim Luft­bal­lon-Weit­flug­wett­be­werb wur­den Ar­mi­nia Bie­le­feld als Haupt­preis zwei Sitz­platz-Dau­er­kar­ten für die Sai­son 2017/2018 zur Ver­fü­gung ge­stellt wur­den.

Auf der Bühne in­to­nierte die Big­band des Mu­sik­ver­eins un­ter der Lei­tung von Chri­stoph Leo zahl­rei­che Jazz­stan­dards, Thors­ten Has­sel­berg und Jesse Tay­lor tru­gen Folksongs vor, der Zau­be­rer Ste­va­mino zeigte seine Künste und am Abend rockte die Band "­Li­mi­ted Edi­tion" den Amts­gar­ten. In der an­ge­reg­ten Stim­mung kam Bür­ger­meis­ter Dirk Be­cker auf die Idee: "Warum könnte man denn am Amts­gar­ten nicht dau­er­haft eine Bühne schaf­fen?" Ste­fan Gütt­ler, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Mar­ke­ting­ver­eins, ent­geg­ne­te, dass der Vor­stoß so neu gar nicht sei. "­Der Bau­amts­lei­ter hat die Pläne schon lange in der Schub­lade lie­gen", meinte er.

vom 12.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden