Concertino Maestoso

Konzert in der Nicolai-Kirche Lemgo

Lemgo (la). Con­cer­tino Mae­stoso – das sind der Dort­mun­der Trom­pe­ter Mar­tin Schrö­der und der Or­ga­nist und Kom­po­nist Hans-An­dré Stamm aus Le­ver­ku­sen. Das Duo ist am Sams­tag, 15. Ju­li, ab 18 Uhr mit ei­nem Kon­zert in St. Ni­co­lai zu hören. Die Mu­si­ker wer­den un­ter dem Ti­tel "­Ba­ro­cker Glanz & Iri­sche Le­bens­freu­de" auf der Stein­mann Or­gel in St. Ni­co­lai ge­mein­sam mit Pic­co­lo­trom­pete und ei­nem Corno da Cac­cia ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit fest­li­chen Wer­ken aus Ba­rock, Klas­sik und Ro­man­tik so­wie mit­reißen­der zeit­genös­si­scher Mu­sik spie­len. Ne­ben der ein­drucks­vol­len Ou­ver­ture aus der Feu­er­werks­mu­sik von Ge­org Fried­rich Hän­del und schwung­vol­len Fan­fa­ren in Jean-Jo­seph Mou­rets Pre­mière Suite de Fan­fa­res wer­den vir­tuose Horn­klänge im Kon­zert in E-Dur für Corno da Cac­cia von Franz Danzi er­klin­gen. Im mu­si­ka­li­schen Kon­trast zu die­sen Wer­ken ste­hen das Al­le­gro vi­vace aus der Re­for­ma­ti­ons-Sin­fo­nie von Fe­lix Men­dels­sohn und Werke aus der Fe­der des Or­ga­nis­ten Hans-An­dré Stamm, Kom­po­si­tio­nen, die folk­lo­ris­ti­sche Ele­mente eu­ropäi­scher, la­tein­ame­ri­ka­ni­scher und kel­ti­scher Mu­sik mit mo­der­ner pu­bli­kums­wirk­sa­mer Ton­spra­che zu ei­nem span­nen­den Hö­rer­leb­nis ver­knüp­fen.

vom 12.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden