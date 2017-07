Sommerkonzerte

Orgel in St. Nicolai und St. Marien

Lemgo (la). Mit Be­ginn der Som­mer­fe­rien star­ten auch in die­sem Jahr die "Lem­goer Som­mer­kon­zer­te"– ins Le­ben ge­ru­fen von den Kan­to­ren Frie­de­mann En­gel­bert und Vol­ker Jä­nig - in den Kir­chen St. Ni­co­lai und St. Ma­ri­en. An acht Sams­ta­gen um 18 Uhr sind ver­schie­dene Mu­si­ker zu Gast in den bei­den Kir­chen.

Im ers­ten Som­mer­kon­zert am Sams­tag, 15. Ju­li, sind Mar­tin Schrö­der (Trom­pe­te) und Hans-An­dré Stamm (Or­gel) zu Gast in der Kir­che St. Ni­co­lai. Am fol­gen­den Sonn­tag, 16. Ju­li, wird in der Kir­che St. Ma­rien der "Lip­pi­sche Or­gel­som­mer" eröff­net. "Lippe Brass" und Kan­tor Vol­ker Jä­nig (Or­gel) mu­si­zie­ren um 16.30 Uhr. Am Sams­tag, 22. Juli mu­si­ziert das En­sem­ble Ma­res­cotti – Uta Sin­ger (So­pran), Ka­trin Krauß und Hart­mut Le­de­boer (Flöten) und Vol­ker Jä­nig (Or­gel) – in der Kir­che St. Ma­ri­en. Und mit die­sen Kon­zer­ten geht es wei­ter: Sams­tag, 29. Ju­li, 18 Uhr, St. Ni­co­lai, Or­gel­kon­zert KMD Jobst-Her­mann Koch. Sams­tag, 5. Au­gust, 18 Uhr, St. Ma­ri­en, Or­gel­kon­zert KMD Fried­helm Flam­me. Sams­tag, 12. Au­gust, 18 Uhr, St. Ni­co­lai, Duo "La Vi­gna" The­re­sia Stahl (Block­flöten), Chris­tian Stahl (Lau­te). Sams­tag, 19. Au­gust, 18 Uhr, St. Ma­ri­en, Or­gel­kon­zert Mar­tin Bö­cker (Sta­de). Am 27. Au­gust fin­det der Ab­schluss des "Lip­pi­schen Or­gel­som­mer­s" mit dem Po­sau­ne­nen­sem­ble opus 4 (Leip­zig) und Kir­chen­mu­sik­di­rek­tor Frie­de­mann En­gel­bert (Or­gel) in der Kir­che St. Ni­co­lai statt. Das Kon­zert er­klingt an die­sem Ter­min am Sonn­tag um 16.30 Uhr. Im letz­ten Som­mer­kon­zert am 2. Sep­tem­ber um 18 Uhr las­sen Uta Sin­ger (So­pran) und Vol­ker Jä­nig (Or­gel) un­ter dem Ti­tel "Les An­ge­lus" dann Werke von Langlais, Vierne und an­de­ren er­klin­gen. Der Ein­tritt zu al­len Som­mer­kon­zer­ten ist frei, um Spen­den wird ge­be­ten.

vom 12.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28A

