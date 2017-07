Wohnraum wird immer teurer

Mieterbund sieht Probleme für Mieter

Kreis Lip­pe/­Bie­le­feld (r­to). Der Mie­ter­bund OWL sieht dra­ma­ti­sche Pro­bleme auf die Mie­ter zu­kom­men. Be­grün­det wurde das jetzt bei ei­nem Pres­se­ge­spräch in der Zen­trale in Bie­le­feld. Die Vor­sit­zende des Mie­ter­bun­des, Ve­ro­nika Ro­sen­b­ohm sag­te: "Trotz der für Mie­ter im­mer dra­ma­ti­scher wer­den­den Si­tua­tion auf dem Woh­nungs­markt plant die neue Lan­des­re­gie­rung al­le, zur Dämp­fung die­ses Pro­blems ein­ge­führ­ten In­stru­mente er­satz­los zu strei­chen." Zwar könne die Lan­des­re­gie­rung ein Bun­des­ge­setz, und um das han­delt es sich bei der Miet­preis­bremse und der Kap­pungs­gren­ze, nicht ein­fach außer Kraft setz­ten, aber durch Rechts­ver­ord­nun­gen sei die Än­de­rung durch­aus mög­lich, so Rolf Brodda (Ge­schäfts­füh­rer des Mie­ter­bun­des OW­L). ­Der Mie­ter­bund sieht durch die Ko­ali­ti­ons­ver­ein­ba­rung den oh­ne­hin schon schwie­ri­gen Markt für Mie­ter wei­ter ge­schwächt. "­Die Miet­preis­bremse hat nicht funk­tio­niert weil Sank­tio­nen feh­len, das se­hen wir je­den Tag vor al­lem in den Bal­lungs­zen­tren. Der nied­rige Zins­satz führt zwar zu Neu­bau­ten, die sind aber nicht an So­zi­al­ge­setze ge­bun­den, so wie es bei ei­ner Fi­nan­zie­rung durch öf­fent­li­che Mit­tel wäre", sagt die Vor­sit­zende des Ver­eins mit ei­ner ge­wis­sen Bit­ter­keit. Nach Auf­fas­sung des Mie­ter­bun­des muss jetzt nicht nur ein Bünd­nis für be­zahl­ba­res Woh­nen ak­ti­viert, son­dern auch die Öf­fent­lich­keit ge­gen die Ko­ali­ti­ons­ver­ein­ba­rung mo­bi­li­siert wer­den. ­Be­son­ders an­ge­spannt ist die Lage er­war­tungs­gemäß in den Kom­mu­nen wie Bie­le­feld, Pa­der­born und Güters­loh. Aber auch in Det­mold und Lemgo wird es auf Grund der stei­gen­den Zahl der Stu­die­ren­den nach Ein­schät­zung des Mie­ter­bun­des zu­neh­mend schwie­ri­ger be­zahl­bare Woh­nun­gen für diese be­trof­fene Schicht zu fin­den. Er­war­tungs­gemäß hat sich auch Bad Sal­zu­flen in der Kos­ten­spi­rale nach oben ent­wi­ckelt. Dort, so der Mie­ter­bund, ist die Stan­dart­miete ver­mut­lich auf Grund der Nach­frage nach Woh­nun­gen für Single­haus­halte in den Jah­ren von 2015 bis 2017 um 5,4 Pro­zent ge­stie­gen.

