Waldfee wird blond

121 Grundschüler haben abgestimmt

Kreis Lip­pe. 121 Kin­der der Grund­schu­len in Hei­den, Kirch­heide und Lage hat­ten die Wahl: Sie durf­ten ent­schei­den, wie die Wald­fee Wilma auf dem Co­ver des Kin­der­bu­ches von Au­to­rin Ca­ro­lin Jenkner-Kruel und Il­lus­tra­to­rin Stella Chit­zos aus­se­hen soll­te. Nun steht das Er­geb­nis fest. 57 Kin­der ha­ben für die hel­le, blonde Wald­fee ge­stimmt. Sie lag da­mit nur eine Stimme vor der Zweit­plat­zier­ten "­mitt­le­ren" Wil­ma, aber hatte einen Ab­stand zu der Dun­kel­häu­ti­gen, für die sich acht Kin­der ent­schie­den. "Wald­fee Wil­ma" geht in den Druck. Bücher kön­nen ü­ber die Fe­lix-Fe­chen­bach-Buch­hand­lung in La­ge, Hei­den­sche Straße 3, vor­be­stellt wer­den. Alle wei­te­ren In­fos ü­ber das Team, die Hand­lung und die Haupt­per­so­nen ste­hen auf der In­ter­netseite "ww­w.wald­fee­wil­ma.­de".

vom 12.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28A

