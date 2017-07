Das Duell mit dem eigenen Körper

Hansjörg Hilker absolvierte Ironman und lässt andere an seiner Freude teilhaben

Frank­fur­t/Lemgo (no­k). Vor vier­ein­halb Jah­ren war er skep­tisch, eine fünf Ki­lo­me­ter lange Laufrunde im Bad Sal­zu­fler Kur­park zu ü­ber­ste­hen. 1.600 Tage später hat der Lem­goer Hans­jörg Hil­ker im zar­ten Aus­dau­er­sport­leral­ter von 63 Jah­ren sei­nen ers­ten Iron­man ab­sol­viert. Vor die­ser Ener­gieleis­tung des So­zi­al­ar­bei­ters kann man sich nur tief ver­beu­gen. Ü­ber 30 För­de­rer, die ihn im Rah­men der Tri­ath­lon­cha­ri­tyak­tion für ein Flücht­lings­pro­jekt in Bad Sal­zu­flen un­ter­stützt ha­ben, fie­ber­ten am Sonn­tag mit dem Lem­goer bei sei­nem "Ei­sen­mann"-De­büt. "Ir­gend­wie vor dem Be­sen­wa­gen ins Ziel kom­men", das war sein Wunsch. Und den hat er sich mehr als nur er­füllt. 1:24:38 Stun­den war der Lem­goer am frühen Mor­gen im Lan­ge­ner Wald­see un­ter­wegs und legte da­bei 3,8 Ki­lo­me­ter zurück. 6:48:18 Stun­den saß er an­sch­ließend auf dem "ul­tra­be­que­men" Sat­tel sei­nes Renn­ra­des, um sich zwei mal ü­ber einen Rund­kurs zwi­schen Frank­furt, dem Main-Kin­zing­kreis und dem Wettau­kreis (Bad Nau­heim) zu quälen. 177 Rad­ki­lo­me­ter mit Kopf­stein­plas­ter­pas­sa­gen oder auch dem le­gen­dären "Haert­break-Hill" in Bad Vil­bel stan­den am Ende zu Bu­che. Als Hans­jörg Hil­ker da­nach zur letz­ten Dis­zi­plin auf die Ma­ra­thon­stre­cke ging, da ga­ben die Sie­ger be­reits ihre In­ter­views. Der Ge­samtsechste und dritt­beste Deut­sche im Ziel dachte da­bei ge­nau an die Ath­le­ten wie den Lem­goer, der un­zäh­lige Trai­nings­stun­den für sein sport­li­ches Ziel ge­leis­tet hat­te. "Nach zwölf, 13 Stun­den kom­men die ech­ten Hel­den ins Ziel", sagte er vor lau­fen­den Ka­me­ras und zeigte da­mit sei­nen Re­spekt vor den Sport­ka­me­ra­den, die sich wie Hans­jörg Hil­ker zu die­sem Zeit­punkt auf der Ma­ra­thon­stre­cke am Main be­fan­den. "Ich kann es mir kaum vor­stel­len, so lange am Stück zu schwim­men, zu ra­deln und zu lau­fen", sagte Lan­ge.

Nach wei­te­ren 5:25:54 Stun­den war dann auch für Lip­per die Tor­tur be­en­det. Nach ad­dier­ten 13:52:59 Stun­den löste sein Trans­pon­der am Fuß­ge­lenk auf dem Ro­ten Tep­pich auf dem Frank­fur­ter Rö­mer die Ziel­zeit aus. Die Nach­wir­kun­gen auf diese sport­li­che (Mut-) Probe wer­den si­cher et­was län­ger dau­ern. Freuen wer­den sich mit ihm die Or­ga­ni­sa­to­ren, Ver­ant­wort­li­chen und Teil­neh­mer ei­nes Awo-Flücht­lings­pro­gramm in Bad Sal­zu­flen, denn bei sei­nem Iron­man-De­büt sam­melte der Lip­per Spen­den für die­ses Pro­jekt.

vom 12.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28A

