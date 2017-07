Gelungene Integration

Jugendmigrationsdienst der Landeskirche gibt Starthilfe

Kreis Lip­pe. Ü­ber ein Bei­spiel für ge­lun­gene In­te­gra­tion freut sich der Ju­gend­mi­gra­ti­ons­dienst der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che: Mek­hail Nou­nou aus der Stadt Hama in Sy­rien gehörte als Christ ei­ner im Bür­ger­krieg ver­folg­ten re­li­giö­sen Min­der­heit an. Vor gut ei­nem Jahr ist er nach Deutsch­land ge­flo­hen. Im Sprach­kurs in Det­mold lernte Mek­hail Nou­nou die Mit­ar­bei­ten­den des Ju­gend­mi­gra­ti­ons­diens­tes (JMD) der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ken­nen. Mit Hilfe der So­zi­al­ar­bei­ter und ei­ner kon­ti­nu­ier­li­chen Be­glei­tung des JMD konnte der 25-jäh­rige seine Sprach­kom­pe­ten­zen er­wei­tern, die Zeug­nisse aus dem Her­kunfts­land in Deutsch­land be­wer­ten und im Rah­men ei­ner Gleich­wer­tig­keitsprü­fung vor der Hand­werks­kam­mer OWL in Bie­le­feld sei­nen Be­rufs­ab­schluss an­er­ken­nen las­sen. Auf­grund des Prü­fungs­er­geb­nis­ses und durch den Be­scheid der Hand­werks­kam­mer OWL ist er nun an­stel­lungs­fähig. Der Ju­gend­mi­gra­ti­ons­dienst im Lan­des­kir­chen­amt der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che be­treut und be­glei­tet an­er­kannte blei­be­be­rech­tigte junge Flücht­linge und Mi­gran­ten im Al­ter von 12 bis 27 Jah­ren in schu­li­schen, be­ruf­li­chen und so­zia­len Fra­gen.

vom 12.07.2017 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden