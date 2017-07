"Lebensretter" dringend gesucht

DRK lädt am Dienstag zum Blutspendetermin nach Oerlinghausen ein

Oer­ling­hau­sen (k­d). Der DRK-Blut­spen­de­dienst West sucht mit ei­ner be­son­de­ren "S­pen­der wer­ben Spen­der-Ak­tion" neue Le­bens­ret­ter. Um auch zukünf­tig Pa­ti­en­ten in den Kran­ken­häu­sern und Arzt­pra­xen mit den not­wen­di­gen Präpa­ra­ten ver­sor­gen zu kön­nen, müs­sen noch mehr Men­schen als Blut­spen­der ge­won­nen wer­den. In Oer­ling­hau­sen fin­det der nächste Blut­spen­de­ter­min des DRK am Diens­tag, 11. Juli zwi­schen 16 und 20 Uhr in der Heinz-Siel­mann-Schule an der Weert­h­straße statt. Als Dan­ke­schön er­hält je­der Spen­der ein Mul­ti­funk­ti­ons­werk­zeug. Während des Ter­mins wird eine Be­treu­ung für die mit­ge­brach­ten Kin­der an­ge­bo­ten.

Blut­spen­den kann je­der ab dem 18. Ge­burts­tag, Neu­s­pen­der soll­ten al­ler­dings nicht äl­ter als 64 Jahre sein. Ins­be­son­dere Blut­spen­der mit Rhe­sus-ne­ga­ti­ven Blut­grup­pen sind ein­ge­la­den, zur Blut­spende zu kom­men. Aus­führ­li­che In­for­ma­tio­nen rund um die Blut­spende fin­den Blut­spen­der un­ter "ww­w.­blut­spen­de­dienst-west.­de" im In­ter­net.

vom 08.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27B

Drucken | Versenden