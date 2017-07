Dank für beliebte Mitarbeiterin

Heidi Heidemann beendete ihren Dienst in der Gemeindebücherei Leopoldshöhe

Leo­polds­höhe (k­d). Heidi Hei­de­mann hat ih­ren letz­ten Ar­beits­tag in der Ge­mein­de­büche­rei Leo­polds­höhe ab­sol­viert. Kol­le­gen aus dem Rat­haus, Mit­ar­bei­te­rin­nen der Büche­rei und Le­ser dank­ten ihre herz­lich für die gute kol­le­giale Zu­sam­men­ar­beit. Seit 26 Jah­ren war sie dort tätig und un­ter an­de­rem mit dem Aus­leih­ge­schäft und der Be­stands­pflege be­fasst. So­wohl bei der Le­ser­schaft als auch bei ih­ren Kol­le­gin­nen war sie glei­cher­maßen ge­schätzt und be­liebt. Bei der Ver­ab­schie­dung brachte die Lei­te­rin der Ge­mein­de­büche­rei Gra­zyna Zbierski ihre be­son­dere An­er­ken­nung für ihr großes per­sön­li­ches En­ga­ge­ment bei der Wahr­neh­mung ih­rer Auf­ga­ben in der Büche­rei zum Aus­druck. Am Nach­mit­tag ver­ab­schie­de­ten sich zahl­rei­che Büche­rei­kun­den mit bes­ten Wün­schen und klei­nen Prä­sen­ten. Auch nach ih­rem Aus­schei­den aus dem ak­ti­ven Be­rufs­le­ben wird Heidi Hei­de­mann der Ge­mein­de­büche­rei er­hal­ten blei­ben, dann je­doch als Kun­din, wie sie ver­si­cher­te. Von ih­ren Kol­le­gin­nen er­hielt sie einen VIP-Büche­rei­aus­weis ü­ber­reicht, den sie nun nach Her­zens­lust nut­zen kann und wird. Die lei­den­schaft­li­che Le­se­rin freute sich, ab so­fort eben auch ein biss­chen mehr Zeit für gute Bücher zu ha­ben.

vom 08.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27B

