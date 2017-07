Unternehmen kritisieren Vergabepraxis

Busunternehmen sehen Existenz bedroht und verweisen auf Vergaberechtsnovelle

Kreis Lip­pe/Müns­ter. Ende Mai hat der Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lippe (LWL) den Zu­schlag für den Fahr­dienst für eine lip­pi­sche Be­hin­der­ten­ein­rich­tung er­teilt. Sämt­li­che Lose gin­gen an die Firma Bils aus Sen­den­horst im Müns­ter­land. Für den hei­mi­schen Mit­tel­stand in Ost­west­fa­len-Lippe bre­chen da­mit circa 60 Bus­li­nien weg. Bils wurde 2006 von der Un­ter­neh­mens­gruppe Ne­ti­nera un­ter der Führung der ita­lie­ni­schen Staats­bahn ü­ber­nom­men. 2016 ist es in meh­re­ren Fäl­len zu ei­ner Ver­gabe an die Bus­ver­kehr Ost­west­fa­len GmbH (B­VO) ge­kom­men. Die BVO ist eine Toch­ter­ge­sell­schaft der DB Re­gio Bus, diese ist wie­derum Toch­ter der Deut­schen Bahn.

Im Kreis­ge­biet Lippe ste­hen 2017 zwei wei­tere Aus­schrei­ben durch die Be­hin­der­ten­ein­rich­tung an. Die Be­för­de­rungs­leis­tun­gen der je­wei­li­gen Be­hin­der­ten­werkstät­ten wer­den zen­tral vom LWL in Müns­ter aus­ge­schrie­ben und ver­ge­ben. Diese Ent­wick­lun­gen ha­ben zwei Om­ni­bus­un­ter­neh­mer aus OWL, Hans-Joa­chim Lücking und Jutta Büker, dazu be­wo­gen, das Ge­spräch mit dem CDU-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tim Os­ter­mann und der Vor­sit­zen­den der CDU Lip­pe, der Bun­des­tags­kan­di­da­tin Kers­tin Vie­r­eg­ge, zu su­chen. Lücking ist 32 Jahre lang für diese Ein­rich­tung ge­fah­ren. "80 Pro­zent mei­ner Fahr­ten führe ich für Men­schen mit Be­hin­de­rung durch. Die rest­li­chen 20 Pro­zent sind Schul­fahr­ten", be­rich­tete der Un­ter­neh­mer. Bei den Un­ter­neh­mern be­steht die Sor­ge, er­neut Auf­träge zu ver­lie­ren. Bei ei­nem großen Un­ter­neh­men bestän­den an­dere Mög­lich­kei­ten der Preis­ge­stal­tung, da es eine sehr hohe Stück­zahl an Fahr­zeu­gen mit ho­hen Ra­bat­ten er­wer­ben kön­ne. Da könn­ten klei­nere Un­ter­neh­men nicht mit­hal­ten. Die mit­telstän­di­schen Un­ter­neh­mer se­hen sich durch die Ver­ga­be­pra­xis des LWL in ih­rer Exis­tenz be­droht. Vie­r­egge und Os­ter­mann wie­sen auf die Ver­ga­be­rechts­no­velle von 2016 hin. "Da­rin wurde ver­an­kert, dass mit­telstän­di­sche In­ter­es­sen bei der Ver­gabe öf­fent­li­cher Auf­träge vor­nehm­lich zu berück­sich­ti­gen sin­d", so die Christ­de­mo­kra­ten. Darü­ber soll nun in ei­nem Ge­spräch mit Ver­tre­tern des LWL, Kom­mu­nal­po­li­ti­kern und Bus­un­ter­neh­mern noch ein­mal dis­ku­tiert wer­den.

vom 08.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27B

