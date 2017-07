Keine akuten Gefahren erkennbar

Gutachten zum Truppenübungsplatz Senne vorgestellt

Kreis Lip­pe. Seit ü­ber 125 Jah­ren wird der Trup­penü­bungs­platz Senne mi­litärisch ge­nutzt. Auf dem Gelände fin­den bis heute un­ter­schied­lichste Manö­ver statt, wie zum Bei­spiel Schießü­bun­gen. Ein im Mai 2015 durch die Kreise Lip­pe, Pa­der­born, Güters­loh und der Stadt Pa­der­born in Auf­trag ge­ge­be­nes Gut­ach­ten ü­ber mög­li­che Kon­ta­mi­na­tio­nen der Senne in­folge der mi­litäri­schen Nut­zung wurde nun im Um­weltaus­schuss vor­ge­stellt: Grundsätz­lich sind auf dem lip­pi­schen Ge­biet des Trup­penü­bungs­plat­zes ein­sch­ließ­lich des Stand­ortü­bungs­plat­zes Sta­pel keine aku­ten Ge­fah­ren durch eine mög­li­che Be­las­tung des Bo­dens und des Trink­was­sers in Folge der mi­litäri­schen Nut­zung er­kenn­bar. Das bestätigte auch Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­te­rin Um­welt und Ener­gie. "In Be­zug auf Trink­was­ser­schä­den gibt es auf lip­pi­schem Ge­biet kei­nen Hand­lungs­be­darf. Un­ter­su­chun­gen von be­trof­fe­nen Was­ser­quel­len ha­ben keine Auf­fäl­lig­kei­ten ge­zeigt. Den­noch wer­den wir die Was­ser­qua­lität wei­ter­hin gründ­lich prü­fen."

Im Kreis Lippe lag der Fo­kus der Un­ter­su­chun­gen auch auf dem Stand­ortü­bungs­platz Sta­pel, der in den 1930er Jah­ren ein­ge­rich­tet wur­de. Im Ge­gen­satz zum Trup­penü­bungs­platz Senne in Pa­der­born wurde der Sta­pel ver­mehrt für Bom­ben­ab­wur­fü­bun­gen mit Ü­bungs­mu­ni­tion aus Ze­ment ge­nutzt. "Da­mit dürfte die Wahr­schein­lich­keit re­le­van­ter Bo­den- und Grund­was­ser­be­las­tun­gen deut­lich ge­rin­ger sein", so Dr. Mi­chael Kerth, Mit­ver­fas­ser des Stand­ort­ka­tas­ters. Je­doch sprach er eine Emp­feh­lung für eine Vor­un­ter­su­chung des Bo­dens aus. Süd­lich des Stand­ortü­bungs­plat­zes wur­den zu­dem Spreng­trich­ter ge­fun­den. Die Gut­ach­ter ver­mu­ten auf dem Ge­biet einen ehe­ma­li­gen Spreng­platz aus dem 2. Welt­krieg. Ein wei­te­rer wich­ti­ger Punkt im Gut­ach­ten zum Trup­penü­bungs­platz ist die Aus­wer­tung der ver­wen­de­ten Ge­schos­se. Ob­wohl es nicht vollstän­dig aus­ge­schlos­sen wer­den kann, lie­gen kei­ner­lei Hin­weise für den Ein­satz uran­hal­ti­ger Mu­ni­tion vor. Von ei­ner ra­dio­ak­ti­ven Be­las­tung des Bo­dens in­folge der mi­litäri­schen Nut­zung ist da­her nach den Er­geb­nis­sen der Re­cher­che nicht aus­zu­ge­hen. Un­ge­ach­tet der Er­geb­nisse des Gut­ach­tens stellte Dr. Kerth seine An­sicht dar, dass die Senne nach dem Ab­zug der bri­ti­schen Trup­pen wohl nie wie­der be­den­ken­los für an­dere Zwe­cke ge­nutzt wer­den kann. "Ü­ber­all da, wo mi­litärisch geübt wer­de, könnte es grundsätz­lich punk­tu­ell zu Kon­ta­mi­na­tio­nen ge­kom­men sein. Ein Teil­ge­biet kann si­cher­lich von Kampf­mit­teln be­freit wer­den, aber nicht die ge­samte Fläche", fasste Dr. Kerth die Un­ter­su­chungs­er­geb­nisse zu­sam­men. Diese Ein­schät­zung teilt auch Dr. Rö­der: "Wir wer­den uns auf Grund­lage der Er­kennt­nisse mit den be­trof­fe­nen Kom­mu­nen und Bür­ger­meis­tern be­spre­chen. Das Gut­ach­ten stellt eine gute Pla­nungs­grund­lage für alle zukünf­tig denk­ba­ren Nut­zun­gen des mi­litäri­schen Gelän­des dar. In­wie­weit ein Hand­lungs­be­darf be­steht, wird von der Art ei­ner zukünf­tig ge­plan­ten Nut­zung ab­hän­gen. Dar­auf auf­bau­end wer­den wir klären, wo wir ak­tiv ein­grei­fen müs­sen." Dr. Kerth be­tont aber, dass der Trup­penü­bungs­platz Senne zu­min­dest in ab­seh­ba­rer Zeit oh­ne­hin nicht zi­vil ge­nutzt wer­den kann, da die bri­ti­schen Trup­pen noch keine gül­tige Ab­zugs­er­klärung ein­ge­reicht ha­ben. Für die Er­stel­lung des Gut­ach­tens ha­ben die Fach­leute der Ar­beits­ge­mein­schaft der Fir­men Dr. Kerth + Lampe GmbH aus Det­mold und MSP GmbH aus Bo­chum eine um­fas­sende Aus­wer­tung von Un­ter­la­gen, Luft­bil­dern und Zeit­zeu­gen­aus­sa­gen vor­ge­nom­men, um eine his­to­ri­sche Re­kon­struk­tion der je­wei­li­gen Nut­zungs­ge­schichte zu er­stel­len. Aus­ge­hend da­von konn­ten Aus­sa­gen zur Wahr­schein­lich­keit und zum Aus­maß re­le­van­ter Be­las­tun­gen in be­stimm­ten Ge­bie­ten ab­ge­lei­tet wer­den. Der Trup­penü­bungs­platz Senne wird seit 1892 mi­litärisch ge­nutzt. Zunächst üb­ten kai­ser­li­chen Ein­hei­ten, später auch die Reichs­wehr und die Wehr­macht in der Sen­ne. Seit Ende des 2. Welt­kriegs wird das Gelände haupt­säch­lich von bri­ti­schen Streit­kräf­ten be­an­sprucht, Bun­des­wehr und NATO-Trup­pen führen aber eben­falls Manö­ver aus. Das Gut­ach­ten wurde in Auf­trag ge­ge­ben, um pla­nen zu kön­nen, wie eine mög­li­che Nut­zung des Gelän­des nach Ab­zug der mi­litäri­schen Streit­kräfte aus­se­hen könn­te.

