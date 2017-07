Ein schwimmender Kinosaal

Filmpremiere der Dokumentation "Emmer im Fluss" vor 100 Besuchern

Kreis Lip­pe/­Schie­der. Aus der Luft, un­ter Was­ser und an Land – Ro­bin Jähne und Sa­rah Her­b­ort ha­ben das Großpro­jekt des Krei­ses Lippe zur Um­flut der Em­mer aus den ver­schie­dens­ten Per­spek­ti­ven fest­ge­hal­ten. Vier Jahre hat das Film­pro­jekt in An­spruch ge­nom­men, 120 Gi­ga­byte und ü­ber 100 Stun­den Ma­te­rial sind da­bei zu­sam­men­ge­kom­men. Land­rat Dr. Axel Leh­mann ist vom End­er­geb­nis ü­ber­zeugt: "­Mit dem Bau der Em­mer-Um­flut woll­ten wir der Na­tur am Schie­der­see wie­der mehr Raum ge­ben. Die sicht­bar po­si­ti­ven Aus­wir­kun­gen auf die Em­mer und die um­lie­gende Na­tur wur­den be­ein­dru­ckend do­ku­men­tiert und spre­chen für sich. Der Film gibt zu­dem einen gu­ten Ein­blick in die um­fang­rei­che Pla­nung und Durch­führung des Großpro­jek­tes." Die fer­tige Do­ku­men­ta­tion "Em­mer im Fluss – Zurück zur Na­tur: die Um­flut am Schie­der­see" wurde jetzt zum ers­ten Mal der Öf­fent­lich­keit vor­ge­stellt. Die Pre­miere fand auf An­re­gung von Schie­der-Schwa­len­bergs Bür­ger­meis­ter Jörg Bier­wirth am Schie­der­see statt – ganz sti­lecht auf ei­nem Boot, das Ben­ja­min Krentz, Ge­schäfts­füh­rer der In­fi­nity GmbH, zur Ver­fü­gung ge­stellt hat. Mit 100 Zu­schau­ern war das Boot bis auf den letz­ten Platz ge­füllt. Am Ende der Vor­stel­lung gab es für Ro­bin Jähne und Sa­rah Her­b­ort noch eine Ü­ber­ra­schung: Beide sind ab so­fort Mit­glie­der im Kli­ma­pakt Lip­pe. Für ihre kli­maf­reund­li­che Ar­beits­weise bei der Film­pro­duk­tion, die DVD ist z.B. in ei­nem nach­hal­ti­gen Pa­pier­co­ver er­hält­lich, zeich­ne­ten sie der Land­rat und Dr. Ute Rö­der, Fach­be­reichs­lei­te­rin Um­welt und Ener­gie, aus.

Der Start­schuss des Großpro­jek­tes zum Em­mer-Um­bau fiel im April 2012. Bis 2015 wurde am größten See von Lippe ge­bag­gert, Erde um­ge­schich­tet, Steine ge­setzt und Be­ton ge­gos­sen, bis die Em­mer wie­der fließen konn­te. Hin­ter­grund für die Maß­nahme war die Be­stre­bung des Krei­ses Lip­pe, die ö­ko­lo­gi­sche Viel­falt der Em­mer zu ver­bes­sern. Mit dem Bau des Schie­der­sees in den 1980er Jah­ren wurde durch die Stau­mauer eine Bar­riere ge­schaf­fen, durch die Fi­sche, Kleinst­le­be­we­sen und auch Nähr­stoffe nicht mehr auf natür­li­che Weise in die Em­mer ge­lan­gen konn­ten. Die Folge war eine wach­sende Ar­ten­ar­mut im Fluss. Mit der Ab­tren­nung vom See sollte wie­der mehr Le­ben in die Em­mer kom­men. Der Film be­weist: Das Vor­ha­ben ist ge­lun­gen, Karp­fen und Co. fühlen sich im Fluss wohl und auch Was­ser­pflan­zen er­obern nach und nach das Ge­wäs­ser. "­Die Um­flut er­füllt ih­ren Zweck, die Na­tur nimmt sich das zurück, was ihr gehör­t", freut sich der Land­rat ü­ber die er­folg­rei­che Neu­ge­stal­tung des Flus­ses. Da­mit das Bau­pro­jekt um­fas­send do­ku­men­tiert wer­den konn­te, hat der Kreis Lippe den Film zu Be­ginn des Um­baus in Auf­trag ge­ge­ben. Jähne be­glei­tete fortan mit sei­ner Kol­le­gin die Ar­bei­ten mit der Ka­me­ra. "Wir woll­ten al­ler­dings nicht nur den Bau do­ku­men­tie­ren, son­dern auch zei­gen, was in der Na­tur pas­siert und wel­che Fol­gen die Maß­nahme für den Em­mer­lauf hat", so Jähne bei der Vor­stel­lung. Die Na­tur­fil­mer ha­ben da­her auch noch ein Jahr nach Fer­tig­stel­lung der Um­flut das Ge­sche­hen rund um den Schie­der­see ver­folgt.

vom 08.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27B

Drucken | Versenden