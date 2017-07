Line Dance

Lem­go. Die Kreis­land­frauen tref­fen sich am Mon­tag, dem 10. Juli um 19 Uhr zum letz­ten Mal vor der Som­mer­pause zum "­Line Dan­ce" im Tanz­Treff Hey, an der Her­for­der Straße 43-45 in Lem­go. Ein Neu­ein­stieg ist je­der­zeit mög­lich. So­wohl Mit­glie­der als auch Gäste sind will­kom­men. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter "ww­w.wll­v.­de/lip­pe" oder bei Ilse Pe­tig un­ter der Ruf­num­mer (05263) 954316.

vom 08.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27B

