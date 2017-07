Spielen bis das Konto leer ist

Telefonaktion mit Expertinnen für Glücksspielsucht

Kreis Lip­pe. Glückss­piele ü­ben auf viele Men­schen eine un­wi­der­steh­li­che An­zie­hungs­kraft aus. Da­hin­ter steckt die Hoff­nung auf den ganz großen Ge­winn, aber auch die Lust an Spiel und Span­nung. Das Los auf dem Rum­mel, der Wett­schein bei der Fern­sehlot­te­rie - das Glückss­piel hat viele Fa­cet­ten und kann un­ein­ge­schränkt Spaß brin­gen - wenn man die Kon­trolle behält. Das ist aber ei­ni­gen Spie­lern nicht mög­lich. Sie ver­brin­gen mehr und mehr Zeit mit den Spie­len. Die Einsätze wer­den ris­kan­ter. Schlei­chend kann sich ü­ber Mo­nate und Jahre eine Sucht ent­wi­ckeln. Zwi­schen 30 8.000 und 676.000 Men­schen, zei­gen in Deutsch­land ein ris­kan­tes bis süch­ti­ges Spiel­ver­hal­ten. Am häu­figs­ten sind junge Män­ner zwi­schen 21 und 25 Jah­ren be­trof­fen. Zu die­sen Er­geb­nis­sen kam eine ak­tu­elle Be­fra­gung der Bun­des­zen­trale für ge­sund­heit­li­che Auf­klärung (B­Z­gA).

Glückss­piel­sucht ist eine Krank­heit, die fast im­mer dra­ma­ti­sche Fol­gen hat, wie fi­nan­zi­elle Not und schwere fa­mi­liäre Kri­sen. Die An­gehö­ri­gen sind hilflos. Sie mer­ken, dass sie das Spiel nicht un­ter­bin­den kön­nen. Oft fühlen sie sich so­gar für die ent­stan­de­nen Pro­bleme ver­ant­wort­lich und ha­ben Angst, sich an­de­ren Men­schen an­zu­ver­trau­en. Ab wann be­ginnt die Sucht? Was tun, wenn An­gehö­ri­ge, Freunde oder Kol­le­gen Haus und Hof ver­spie­len? Wie wird Glückss­piel­sucht the­ra­piert? Wie ver­hin­dert man Rück­fäl­le? Wie wird man die Schul­den wie­der los? Kann man das Konto von Spielsüch­ti­gen sper­ren las­sen?

vom 08.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27B

