Beim Empfang der Stadt bewies der Bürgermeister seine humoristischen Qualitäten

Schützen machen Schule

Als Bür­ger­meis­ter und Schüt­zen­bru­der sprach Dirk Be­cker (links) vol­ler An­er­ken­nung von der Ent­schei­dung Da­vid Owens (Mit­te), Deut­scher zu wer­den. Der Vor­sit­zende der Schüt­zen­ge­sell­schaft, Chris­tian Lan­der­bar­thold, stimmte in das Lob ein. (Fo­to: kd) weitere Bilder »

Oer­ling­hau­sen (k­d). Im Un­ter­schied zu an­de­ren Ge­pflo­gen­hei­ten ist das Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­fest größten­teils wahr­lich keine ernste An­ge­le­gen­heit. Für Späße al­ler Art sor­gen die Jux­trup­pen am Mon­tag­vor­mit­tag. Da wollte auch Bür­ger­meis­ter und Schüt­zen­bru­der Dirk Be­cker nicht zurück­ste­hen. Er ver­zich­tete beim tra­di­tio­nel­len Emp­fang der Stadt für die Schüt­zen und Eh­ren­gäste be­wusst auf po­li­ti­sche Äuße­run­gen und zeigte sich von sei­ner hu­mor­vol­len Sei­te.

In sei­ner Be­grüßungs­an­spra­che er­wähnte Be­cker die De­batte ü­ber die Grund­schule ein, die ü­ber Mo­nate lei­den­schaft­lich ge­führt wur­de. Ihm seien am Rande des Schüt­zen­fes­tes ver­trau­li­che In­for­ma­tio­nen zu­ge­tra­gen wor­den, „­die eine sen­sa­tio­nelle Wen­dung be­deu­ten wür­den“. In ge­hei­mer Sit­zung habe der Vor­stand der Schüt­zen­ge­sell­schaft be­schlos­sen, eine „Schüt­zen­be­kennt­nis-Grund­schu­le“ zu er­reich­ten. Sie solle vierzü­gig ge­nau auf dem Schüt­zen­platz am Stein­bült ent­ste­hen. Die neue Schüt­zen­halle werde als Mensa für die neue Schule die­nen. Zu die­sem „­bahn­bre­chen­den Kon­zep­t“ gehöre, dass das Leh­rer­zim­mer an der Haupt­theke seine Hei­mat fin­de. Die Klas­sen wür­den als Kom­pa­nien be­zeich­net, die Klas­sen­spre­cher als Kom­pa­nie­füh­rer. „Wer die Haus­auf­ga­ben ver­ges­sen hat, wird Spieß ge­nannt“, meinte Be­cker un­ter all­ge­mei­nem Geläch­ter. „Und der Schul­lei­ter wird aus­ge­schos­sen.“ Bis­wei­len gelte Oer­ling­hau­sen als die Haupt­stadt der Gerüch­te, es stehe je­doch un­zwei­fel­haft fest, dass die Oer­ling­hau­ser Schüt­zen Schule mach­ten.

Bür­ger­meis­ter Be­cker er­in­nerte an die Si­tua­tion vor ei­nem Jahr, als noch nie­mand an einen Br­e­xit glau­ben woll­te. Als po­si­ti­ves Ge­gen­bei­spiel hob er Da­vid Owen her­vor. Nach 31 Jah­ren in Deutsch­land wollte der ge­bür­tige Brite un­be­dingt ein Eu­ropäer blei­ben und nahm mit noch 78 Jah­ren die deut­sche Staats­bür­ger­schaft an. „Heute er­lebt er sein ers­tes Schüt­zen­fest als Deut­scher“, ver­kün­dete Becker. Die An­we­sen­den beim Emp­fang zeig­ten sich darü­ber so er­freut, dass sie in „Hoch soll er le­ben“ ein­stimm­ten.

­Be­reits am Abend zu­vor hatte der En­ter­tai­ner Rei­ner Irr­sinn im Fest­zelt für fröh­li­che Stim­mung ge­sorgt. Mit dem Auf­tritt habe die Schüt­zen­ge­sell­schaft ins Schwarze ge­trof­fen, freute sich der Vor­sit­zende Chris­tian Lan­der­bar­thold. „Es war bre­chend voll, es herrschte eine Su­per-Stim­mung und wir hat­ten auch viele Gäste von außer­halb“, sagte er.

Das Schüt­zen­fest bot An­lass für eine Reihe von Be­för­de­run­gen und Aus­zeich­nun­gen. We­gen Re­gens musste die Ze­re­mo­nie vom Amts­gar­ten ins Fest­zelt ver­legt wer­den. So stie­gen Tho­mas Sa­lit­ter und Mar­kus Lan­der­bar­thold zum Haupt­mann auf, Wolf­gang Han­ning und Da­niel Scholl­meyer ha­ben jetzt den Rang des Ober­leut­nants. Zu Un­ter­of­fi­zie­ren wur­den Andre Scher­lich, Arne Karb­stein und Ni­klas Kra­mer be­för­dert. Tho­mas Ja­gnow, Dirk Nolte und Hans-Jörg Stis­ser wur­den Feld­we­bel. Chris­tian Hoch­wald und Klaus Schä­fer stie­gen zum Ober­feld­we­bel auf­.

­Mit der Köl­ner Me­daille wurde Ernst Brün­trup ge­ehrt. Das Eh­ren­zei­chen in Sil­ber des West­fä­li­schen Schüt­zen­bun­des (WSB) nah­men Heinz Schin­dow­ski und Al­fons Gu­ckel ent­ge­gen. Die Ver­dienst­na­del des WSB er­hiel­ten Wolf­gang Fink, Mar­kus Höh­ne, Lutz Krü­ger, Her­bert Koch­siek und Bernd Ober­schelp. Der Gol­dene Ver­dienstor­den der Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­ge­sell­schaft (OSG) ging an Wil­helm Hanke und Frank Un­terköt­ter. Den Sil­ber­nen Ver­dienstor­den der OSG nah­men Jür­gen Mes­ter und Tilo Koch­siek ent­ge­gen. Mit dem Bron­ze­nen Ver­dienstor­den der OSG wur­den ge­ehrt: Sven Graff, Jörg Lam­pl, Chri­sto­pher Sau­er, Alex­an­der Scher­lich, Mar­cel Wel­gen, Ma­rio Jütt­ner, Frank Kinds­grab und Marko Stof­fels.

22 Mit­glie­der der Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­ge­sell­schaft wur­den für ihre lang­jäh­rige Zu­gehö­rig­keit ge­ehrt. Vor 25 Jah­ren tra­ten bei: Axel Berg­mann, Rai­ner Brün­trup, Vol­ker Fil­lies, Jörg Hei­de­mann, Mar­tin Me­de, Franz Pals­meyer, Jens Rösch und Andre Scher­lich. 40 Jah­re: Heinz Brüg­ge­mann, Fried­rich-Wil­helm Bu­ten­holz, An­gela Da­witz, Mar­kus Lan­der­bar­thold, Christa Meier und Rai­ner Stuck­mann. Auf 50 Jahre bli­cken zurück: Al­fons Gu­ckel, Hel­mut Ha­ve­rich, Hans-Die­ter Kinds­grab und Al­fred Neu­mann. Auf Jahre Mit­glied­schaft brin­gen es Fritz Brink­mann, Ger­hard Ris­se, Hein­rich Meerköt­ter und Paul-Kon­rad Sel­hau­sen.

von Norbert Köster [nk] | vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

