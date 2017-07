Jugendliche organisieren ein Fest fürs "Church"

Zum 40-jährigen Bestehen des Jugendzentrums herrscht viel Trubel

Schie­der-Schwa­len­berg (r­b). Mit ei­nem Som­mer­fest hat das Ju­gend­zen­trum "Church" in Schwa­len­berg am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende sein 40-jäh­ri­ges Be­ste­hen ge­fei­ert. Mehr als 140 Gäste wa­ren ü­ber den Tag ver­teilt auf dem Gelände des Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­hau­ses da­bei. Or­ga­ni­siert wur­den die Fei­er­lich­kei­ten von rund 20 Ju­gend­li­chen aus dem "Church". "Das ge­samte Fest wurde von den Ju­gend­li­chen ge­stal­tet. Sie ha­ben Milchs­ha­kes und al­ko­hol­freie Cock­tails ge­mixt, beim Auf­bau ge­hol­fen und die ein­zel­nen Pro­gramm­punkte mo­de­riert und mit­ge­stal­tet", be­rich­tete Sören Lang­krär, der Lei­ter des Ju­gend­zen­trums. Ge­nau dies sei auch das Ziel, so der So­zi­al­päd­ago­ge: "­Die Äl­te­ren sol­len ler­nen, Ver­ant­wor­tung zu ü­ber­neh­men und be­kom­men feste Auf­ga­ben. Sie hel­fen bei­spiels­weise bei der Or­ga­ni­sa­tion von Fahr­ten und Aus­flü­gen oder küm­mern sich um die Jün­ge­ren." ­Los gin­gen die Fei­er­lich­kei­ten mit ei­nem Fa­mi­li­en­brunch mit al­lem an Köst­lich­kei­ten, die das Herz be­gehrt. Was folgte wa­ren die Auf­tritte zweier jun­ger Tanz­grup­pen so­wie eine Thea­terd­ar­bie­tung von Mit­glie­dern des Ju­gend­zen­trums. Sechs- bis zehn­jäh­rige Kin­der zeig­ten schwung­volle Tanz­schritte zum Klas­si­ker "­Cot­ton Eye Joe", während Kin­der von 10 bis 13 Jah­ren mit "Vi­deo Clip Dan­cing" ihr Pu­bli­kum be­geis­tern konn­ten. Die Thea­ter­gruppe des "Church" zeigte ihr ei­gens ent­wi­ckel­tes Stück mit dem Ti­tel "­Zeug­nis­ver­ga­be". Die Band "Front Door" aus Höx­ter un­ter­hielt die Gäste un­ter­des­sen mit schmis­si­ger Rock- und Pop­mu­sik. Für die vie­len jun­gen Gäste gab es der­weil un­zäh­lige Spiel­mög­lich­kei­ten auf dem Gelände des Ju­gend­zen­trums: Eine Hüpf­burg lockte ebenso wie eine Kin­der­schmink­sta­tion, ein Vol­ley­ball­tur­nier oder das Tor­wand­schießen. ­Ge­grün­det wurde das Ju­gend­zen­trum 1977, seit Ja­nuar 2009 küm­mert sich der Trä­ger­ver­ein Ko­li­bri um die Be­lange des "Church", das vor­her zur ka­tho­li­schen Kir­chen­ge­meinde gehör­te. Bis 2013 hatte das "Church" sei­nen Sitz in der Straße "Un­term Fleck 11", dann er­folgte der Um­zug in die Men­ger­sen­straße. "Das Ge­bäu­de, eine frühere Schu­le, hatte seit meh­re­ren Jah­ren Leer­stand. Mit dem Ju­gend­zen­trum ha­ben wir dem Kom­plex wie­der eine sinn­volle Nut­zung ge­ge­ben", be­rich­tet Ingo Gier­schner, Vor­sit­zen­der des Trä­ger­ver­eins des Ju­gend­zen­trums. Seit je­her zeichne sich das "Church" durch seine ab­wechs­lungs­rei­chen Ju­gend­frei­zei­ten ins In- und Aus­land so­wie Fe­ri­en­pro­gramme aus. "Das Ju­gend­zen­trum soll eine Ein­rich­tung für die Kin­der und Ju­gend­li­chen sein", so Gier­schner. "­Sie sol­len selbst be­stim­men, was sie in ih­rer Frei­zeit un­ter­neh­men wol­len und wir ver­su­chen, das dann un­se­ren Mög­lich­kei­ten ent­spre­chend um­zu­set­zen." Seit neues­tem ha­ben Lei­ter Sören Lang­krär und seine Schütz­linge Städ­te­rei­sen für sich ent­deckt. In Ham­burg und Köln war die Gruppe schon, in drei Wo­chen geht es für fünf Tage an den Tim­men­dor­fer Strand.

vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

