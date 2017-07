Entscheidung mit dem 206. Schuss

Martin Krause ist neuer Schützenkönig und wählt Karin Schäfer zur Königin

Oer­ling­hau­sen (no­k). Der Eine geht, der An­dere kommt – seit Mon­tag­vor­mit­tag hat Oer­ling­hau­sen einen neuen Schüt­zenkö­nig. Beim öf­fent­li­chen Kö­nigs­schießen auf dem Schüt­zen­platz am Stein­bült ge­lang Mar­tin Krause beim 206. Schuss auf den den Holz­ad­ler der ent­schei­dende Tref­fer. Bis zum Fest im nächs­ten Jahr ist er der Wür­den­trä­ger der Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­ge­sell­schaft. Zu­sam­men mit sei­ner aus­er­wähl­ten Kö­ni­gin Ka­rin Schä­fer freut sich der ge­bür­tige Oer­ling­hau­ser auf ein mög­lichst er­eig­nis­rei­ches Jahr.

"­Mar­tin-Mar­tin"An­feue­rungs­rufe aus dem Zu­schau­er­kreis deu­te­ten beim Kö­nigs­schießen der Oer­ling­hau­ser Schüt­zen­ge­sell­schaft schon früh­zei­tig auf einen mög­li­chen Nach­fol­ger von Ro­bin Grote hin. Doch bis der vor ei­ni­gen Ta­gen 60 Jahre jung ge­wor­dene Be­triebs­wirt wirk­lich den Thron be­stei­gen durf­te, musste er sich vor großer Pu­bli­kums­ku­lisse am Hoch­stand ge­gen seine Mit­be­wer­ber um die Kö­nigs­würde durch­set­zen. Ein aus Oberst Jens Hart­mann, Ihno Zim­mer­mann, Sören Grote und Mar­tin Krause be­ste­hen­des Quar­tett lie­ferte sich pa­cken­des Fi­na­le. Nach dem 205. Schuss setzte der höl­zerne Re­st­ad­ler be­reits zum Flug an, blieb dann aber doch noch auf der Stange hän­gen. Das war die Chance für Mar­tin Krau­se, der be­reits im ver­gan­ge­nen Jahr zu den engs­ten Kan­di­da­ten beim Kö­nigs­schießen gehör­te. Diese Ge­le­gen­heit ließ sich der ge­bür­tige Oer­ling­hau­ser dann auch nicht neh­men. Ru­hig und ge­las­sen (zu­min­dest äußer­lich) setzte er zum fi­na­len Schuss an und durfte sich da­nach von sei­nen Ka­me­ra­den fei­ern las­sen. Mar­tin Krause ist erst seit sie­ben Jah­ren Mit­glied der Schüt­zen­ge­sell­schaft. Der ge­bür­tige Oer­ling­hau­ser hatte zwi­schen­zeit­lich in Spenge ge­lebt, wohnt nun aber wie­der seit meh­re­ren Jah­ren in der Berg­stadt am Löns­weg. Er freue sich nun auf ein in­ten­si­ves Schüt­zen­jahr und hoffe dar­auf, dass sich die Freund­schaf­ten und Be­kannt­schaf­ten in­ner­halb sei­nes Schüt­ze­num­fel­des wei­ter ver­fes­ti­gen wür­den. Rie­sen­freude herrschte auch bei Ka­rin Schä­fer, die sich Mar­tin Krause als Kö­ni­gin "au­ser­ko­ren" hat­te. Die 50-jäh­rige Kun­den­ma­na­ge­rin ei­nes Lo­gis­tik­dienst­leis­ters stammt aus ei­ner ech­ten Oer­ling­hau­ser "Schüt­zen­dy­nas­tie". Ihr Va­ter Wil­helm Bern­hardt war lange Jahre Lei­ter des Un­ter­of­fi­ziers­corps und sie selbst gehört seit vie­len Jah­ren zum Be­treu­ungs­team der je­wei­li­gen Kin­der­ma­jestäten. Zu­sam­men mit den Thron­da­men Frauke Nix­dorf, In­grid Krau­se, Erika Bern­hardt, Do­ro­thea Becker, Mar­got Me­schede-El­lies, Anja Rie­sen­berg, Ni­cole Ro­ther, An­nette Voss, Sa­bine Je­len und San­dra Vort­mann-Schrei­ber bli­cken die bei­den Ma­jestäten be­reits jetzt auf ein er­eig­nis­rei­ches Schüt­zen­jahr. Zu den ers­ten Ak­ti­vitäten gehören un­ter an­de­rem die Be­su­che der Schüt­zen­feste be­freun­de­ter Ver­eine in Hee­pen und Dalb­ke.

vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

