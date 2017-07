Jetzt wird in die Hände gespuckt

Werkschau des "Innovation Campus Lemgo"

Lemgo (r­to). Mit der Werk­schau des Städ­te­bau­li­chen Mas­ter­plans für den Cam­pus des Hoch­schul­ge­bie­tes in Lemgo geht die fast ein­jäh­rige Pla­nung un­ter Mit­wir­kung al­ler Be­tei­lig­ten erst ein­mal zu En­de.

Jetzt kommt die Zeit der mög­li­chen Um­set­zung, oder, wie Bür­ger­meis­ter Dr. Rei­ner Aus­ter­mann es auf die Frage des abend­li­chen Mo­de­ra­tors Mar­kus Bai­er, was er denn jetzt er­warte sag­te: "Ich er­war­te, das jetzt was pas­sier­t!" Pas­sie­ren wird zunächst das of­fen­sicht­lich Wich­tigste im Gelän­de, der Bau des Park­hau­ses. Wie der Lemgo Bür­ger­meis­ter und Land­rat Dr. Axel Leh­mann vor der Ver­an­stal­tung ge­genü­ber dem Ver­tre­ter von Lippe ak­tu­ell sag­ten, soll da­mit noch in die­sem Jahr be­gon­nen wer­den. "Es wird eine Drit­te­lung der Kos­ten zwi­schen Kreis, Stadt und Hoch­schule ge­ben", so die bei­den po­li­ti­schen Ver­tre­ter mit ei­ner zu­ver­sicht­li­chen Aus­sa­ge. Her­aus­ge­kom­men ist wei­ter, dass der Mit­tel­punkt des In­no­va­tion-Cam­pus ein Platz sein wird, den man die ”­Neue Mit­te” nennt. Da­mit hört es aber auch auf mit der deutsch­spra­chi­gen Be­griff­lich­keit. Ganz im Stil der ge­plan­ten Weltof­fen­heit für die er­war­tete stu­die­rende Ju­gend aus der gan­zen Welt tau­chen dann Be­griffe wie ”Hy­brid­hou­se”, ”Na­tur­Lap”, ”Fa­b­Lap” oder ”­Food­fac­to­ry” für Ge­bäude auf, die noch ge­baut wer­den kön­nen. Frei­zeit­mög­lich­kei­ten eine mo­derne An­bin­dung an den Nah­ver­kehr, neue mul­ti­funk­tio­nale Ver­kehrs­kon­zepte und die Mög­lich­keit des Woh­nens für Stu­die­rend und Leh­rende sol­len das ent­ste­hende Gelände dann mit Le­ben fül­len. Thors­ten Be­cker und Ma­reike Bor­keloh, vom be­auf­trag­ten Büro "­to­be­STADT­" aus Frank­furt, wa­ren voll des Lo­bes ü­ber die Teil­nahme al­ler Be­tei­lig­ten und die vie­len in­no­va­ti­ven Ideen die jetzt – wenn auch nicht im­mer eins zu eins – um­ge­setzt wer­den könn­ten. Die ein­ma­lige Si­tua­tion zwi­schen Bil­dung, For­schung und Wirt­schaft soll den jun­gen Stu­die­ren­den hel­fen sich hier wohl­zu­fühlen und mög­lichst dann auch hier­zu­blei­ben. Ob Lemgo die Strahl­kraft ha­ben wird, war die ab­sch­ließende Frage des Mo­de­ra­tors. Die Po­li­ti­ker be­jah­ten das und sag­ten, sie könn­ten für die nötige "Hard­wa­re” sor­gen, für die In­halte seien nun die Bil­dungs- und For­schungs­ein­rich­tun­gen in der Pflicht. Nach der Ver­an­stal­tung in der Lip­per­land­halle wur­den alle Be­tei­lig­ten ü­b­ri­gens noch zu ei­nem ”­Come to­gether” ein­ge­la­den. Früher hätte man dazu "­Bei­sam­men­sein” ge­sagt. Aber we­nigs­tens war das an­ge­bo­tene Es­sen noch deutsch, es gab Cur­ry­wur­st, Bier und al­ko­hol­freie Ge­trän­ke. In­for­ma­tio­nen zu dem Mas­ter­plan und sei­nes Ent­ste­hung gibt es im In­ter­net un­ter: ww­w.in­no­va­tion-cam­pus-lem­go.de

vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

Drucken | Versenden