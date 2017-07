"Regionale" 2022 bringt Perspektiven

Westliches Münsterland übergibt den Staffelstab an Ostwestfalen-Lippe

Bie­le­feld/­Kreis Lip­pe. Ein sym­bo­li­schen Schritt zur Um­set­zung der "Re­gio­na­le" 2022 in OWL mach­ten jetzt Ver­tre­ter der "Re­gio­na­le" 2016 des west­li­chen Müns­ter­lan­des. In der ver­gan­ge­nen Wo­che ü­ber­reich­ten sie den Staf­fel­stab in Ve­len (Müns­ter­land) an die "Re­gio­na­le" 2022. Pa­der­borns Land­rat Man­fred Mül­ler, Re­gie­rungs­vi­ze­prä­si­dent Ger­not Berg­hahn und OWL GmbH-Ge­schäfts­füh­rer Her­bert We­ber nah­men ihn von Karl Jas­per, Mi­nis­te­rium für Bau­en, Woh­nen, Stadt­ent­wick­lung und Ver­kehr NRW, Land­rat Dr. Kai Zwi­cker (Kreis Bor­ken), Land­rat Dr. Chris­tian Schulze Pel­len­gahr (Kreis Coes­feld) und Uta Schnei­der (Ge­schäfts­füh­re­rin der "Re­gio­na­le" 2016 Agen­tur) ent­ge­gen.

"Wir gra­tu­lie­ren dem Müns­ter­land zur er­folg­rei­chen Durch­führung der "Re­gio­na­le" 2016 und freuen uns auf die "Re­gio­na­le" 2022 in OWL. Un­sere Vor­ha­ben zur "Re­gio­na­le"nt­wick­lung wer­den wir jetzt zü­gig an­pa­cken, um so die Zu­kunfts­per­spek­ti­ven für Ost­west­fa­len-Lippe zu si­chern. Wir ha­ben mit der "Re­gio­na­le" die große Chan­ce, die Spit­zen­för­de­rung durch "It’s OW­L" und gleich­zei­tig die Ent­wick­lung des länd­li­chen Raumes par­al­lel zu fah­ren. Da­bei set­zen wir auf die Ideen der Men­schen, die hier in OWL le­ben. Sie sind der ei­gent­li­che Ge­win­ner die­ses Wett­be­werbs", so Land­rat Man­fred Mül­ler. Die OWL GmbH baut der­zeit in en­ger Ab­stim­mung mit der Be­zirks­re­gie­rung Det­mold ent­spre­chende Struk­tu­ren für das Ma­na­ge­ment der "Re­gio­na­le" auf. Ziel ist es, po­ten­zi­el­len Pro­jekt­trä­gern wie Städ­ten und Ge­mein­den op­ti­male Un­ter­stüt­zung zu ge­ben. Eine wich­tige Rolle wird da­bei ein so­ge­nann­tes "Ur­ban Land-Board" ha­ben, das die stra­te­gi­sche Führung des Pro­zes­ses ü­ber­nimmt. Hier wer­den auch "Re­gio­na­le"-Pro­jekte aus­ge­wählt. Die För­de­rung von "Re­gio­na­le"-Pro­jek­ten läuft ü­ber För­der­töpfe des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len. Vor­teil für "Re­gio­na­le"-Pro­jekte ist, dass sie vor die Klam­mer von Wett­be­wer­ben ge­zo­gen wer­den. Die Ko­or­di­na­tion von För­der­fra­gen liegt in Hän­den der Be­zirks­re­gie­rung in Det­mold. "Wir ge­stal­ten das neue Ur­ban Lan­d" ist der Ti­tel der "Re­gio­na­le" 2022. An­satz ist es, die Le­bens­be­din­gun­gen und Le­bens­qua­lität in der gan­zen Re­gion auf ho­hem Ni­veau si­cher­zu­stel­len und Fach­kräf­ten ein Zu­hause zu bie­ten. Das neue Ur­b­an­Land steht für ein neues Mo­dell für die Be­zie­hung zwi­schen Stadt und Land und baut auf den be­son­de­ren Cha­rak­te­ris­tika und Leis­tungs­merk­ma­len der Re­gion auf, wie die po­ly­zen­tri­sche Struk­tur, die hohe Ko­ope­ra­ti­ons­kul­tur, die In­no­va­ti­ons­kraft von Wirt­schaft und Wis­sen­schaft und die aus­ge­wie­sene Kom­pe­tenz in der di­gi­ta­len Trans­for­ma­tion. Sie­ben Re­gio­nen hat­ten sich in dem Wett­be­werb der Lan­des­re­gie­rung be­wor­ben. Durch­ge­setzt hat­ten sich das Ber­gi­sche Rhein­land, Süd­west­fa­len und Ost­west­fa­len-Lip­pe.

vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

Drucken | Versenden