Fachmännisch gut versorgt

Schulsanitäter beweisen ihr Können

Kreis Lip­pe. Ein Fahr­rad liegt auf dem Bo­den, ein stöh­nen­der In­li­ner­fah­rer liegt ver­letzt ne­ben dem be­wusst­lo­sen Fahr­rad­fah­rer. An­schei­nend sind diese kurz vor­her ge­gen­ein­an­der ge­fah­ren. Die­ses Bild bot sich al­len teil­neh­men­den Grup­pen des dies­jäh­ri­gen Schul­sa­nitäts­dienst­wett­be­wer­bes in Lip­pe, wel­ches das Ju­gend­rot­kreuz jähr­lich ver­an­stal­tet. In der Karla-Ra­veh-Ge­samt­schule tra­fen sich die Schul­sa­nitäter an ei­nem Sonn­tag, um sich in Auf­ga­ben der Ers­ten-Hilfe und Wis­sens­auf­ga­ben zu mes­sen. Nicht nur der Fahr­ra­d­un­fall wurde von al­len Grup­pen fach­män­nisch ver­sorgt, son­dern auch eine Mit­schü­le­rin mit ei­ner all­er­gi­schen Re­ak­tion und Ver­letzte nach ei­nem Stro­m­un­fall. "­Die Schul­sa­nitäter ha­ben bei ei­nem sol­chen Wett­be­werb auch die Mög­lich­keit, ihre prak­ti­schen Fähig­kei­ten in rea­lis­ti­schen Si­tua­tio­nen zu ü­ben", so Ju­gend­rot­kreuz­lei­te­rin Stella Kras­ki. Aber auch der Spaß kam in ei­ni­gen Auf­ga­ben natür­lich nicht zu kurz. Am Ende setzte sich die Gruppe der Freien Wal­dorf­schule Lippe-Det­mold ge­gen die Schul­sa­nitäter des Ma­ri­anne-We­ber-Gym­na­sium durch.

vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

