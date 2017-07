Ausbildungsstelle im Fokus

Kreis Lippe . Aus­sa­ge­kräf­tige Be­wer­bungs­un­ter­la­gen sind Grund­lage für eine er­folg­rei­che Be­wer­bung – für den ers­ten Ein­druck gibt es keine zweite Chan­ce. Wel­che Un­ter­la­gen gehören zu ei­ner gu­ten Be­wer­bung? Wel­che Be­wer­bung macht neu­gie­rig? Wie er­zeuge ich Auf­merk­sam­keit? Wie for­mu­liere ich an­ge­mes­sen? Wel­cher Weg ist der rich­tige – die schrift­li­che Be­wer­bung oder die On­line-Be­wer­bung? Meike Kohl­bre­cher, Be­rufs­be­ra­te­rin und Be­auf­tragte für Chan­cen­gleich­heit am Ar­beits­markt der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, lädt Schü­ler am Don­ners­tag, 20. Juli von 9 bis 12 Uhr zur kos­ten­freien In­fo­ver­an­stal­tung im Be­rufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trum (BiZ) der Agen­tur für Ar­beit Det­mold an der Wit­te­kind­straße 2. An­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer (05231) 610-222.

vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

