Bürgermeister Rainer Heller zeichnet drei verdiente Klüter aus

Det­mold-Klüt (a­ga). Die Klüter Helga Lutz, Clau­dia Schäpe und Jan Meier en­ga­gie­ren sich in ih­rem Orts­teil. Dafür wur­den die drei an­läss­lich des "­Tags der Eh­ren­am­tes" von Det­molds Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler ge­ehrt.

"Ohne sie würde un­ser Staat nicht so funk­tio­nie­ren", brachte es Det­molds Stad­t­ober­haupt auf den Punkt. Ge­meint wa­ren die vie­len eh­ren­amt­lich für das Ge­mein­we­sen täti­gen Men­schen. Die Eh­rung in Klüt sei da­mit auch stell­ver­tre­tend für alle ge­dacht, die sich, ohne sich dafür be­zah­len zu las­sen, auf viel­fäl­tige Weise ein­brin­gen. Tra­di­tio­nell be­sucht der Bür­ger­meis­ter im jähr­li­chen Wech­sel zum "­Tag des Eh­ren­amts" die Det­mol­der Orts­tei­le. Vor­schläge für die Eh­run­gen durch Stadt und Ver­wal­tung er­hält er da­bei vom je­wei­li­gen Orts- oder Hei­mat­ver­ein – in die­sem Fall vom Ver­ein "­Ganz Klüt". Kaum ein Ort hätte bes­ser ge­passt, Jan Meier zu eh­ren. Denn der 26-Jäh­rige ist seit sei­nem 17. Le­bens­jahr in­ten­siv mit dem Fuß­ball im Orts­teil ver­bun­den. Zur­zeit trai­niert er so­wohl die Mi­nis, die A-Ju­gend und die zweite Se­nio­ren­mann­schaft der JSG Klüt-Wahm­beck, bei der er außer­dem noch Ju­gend­ob­mann ist. Darü­ber hin­aus bringt sich der junge Mann auch in die Sport­platz­pflege der bei­den ge­nutz­ten An­la­gen in Klüt und Wahm­beck ein. Die Frage Hel­lers, ob er je­den Tag auf dem Platz sei, quit­tierte Jan Meier mit ei­nem smar­ten Lächeln. Die sich selbst als "Ur-Klüte­rin" be­zeich­nende Clau­dia Schäpe wurde un­ter an­de­rem für ih­ren un­er­müd­li­chen Ein­satz bei der Er­stel­lung der Klüter Dorf­zei­tung ge­ehrt. Seit sechs Jah­ren trägt sie die Haupt­ver­ant­wor­tung dafür, dass das be­lieb­te, 2008 ins Le­ben ge­ru­fene Blatt vier Mal im Jahr pünkt­lich in den Brief­käs­ten lan­det. Darü­ber hin­aus wurde mit der Eh­rung auch ihr Ein­satz als Mit­be­grün­de­rin des Klüter Lich­ter­fes­tes so­wie beim in die­sem Jahr zum zwei­ten Mal statt­fin­den­den Hoffloh­markt ge­wür­digt. Mit ei­ner star­ken Geste nahm Helga Lutz ihre Eh­rung für die Or­ga­ni­sa­tion des Klüter Se­nio­ren­nach­mit­tags ent­ge­gen. Ohne sich lange mit sich selbst auf­zu­hal­ten, holte sie ihr Team, Re­nate Mall­mann und In­grid Gro­mann, die beide seit 38 Jah­ren dort den Kaf­fee zu­be­rei­ten, In­ge­borg Vill­mann so­wie In­grid und Hans Hel­weg, mit ins Ram­pen­licht. Bür­ger­meis­ter Hel­ler rea­gierte so­fort und ver­sprach, dass auch diese Eh­ren­amt­ler nachträg­lich die Ur­kunde und den da­mit ver­bun­de­nen Thea­ter­be­such mit an­sch­ließen­dem Aus­klang im Det­mol­der Hof er­hal­ten soll­ten. Wich­tig, so Hel­ler, seien die In­itia­ti­ven, die von den Eh­ren­amt­lern selbst aus­ge­hen. "Ich bin glück­lich, in ei­ner Stadt Bür­ger­meis­ter zu sein, wo man von so viel Eh­ren­amt auch an­ge­trie­ben wird", resü­mierte er.

vom 05.07.2017 | Ausgabe-Nr. 27A

