Sommerkonzerte im Gymnasium

Oer­ling­hau­sen (k­d). Stets kurz vor den großen Fe­rien prä­sen­tie­ren die Mu­sik­grup­pen des Ni­klas-Luh­mann-Gym­na­si­ums die im ver­gan­ge­nen Halb­jahr ein­stu­dier­ten Wer­ke. Zwei Som­mer­kon­zerte stim­men auf die Fe­rien ein, ge­ben aber auch einen Ein­blick in die mu­si­ka­li­sche Ar­beit am Gym­na­si­um.

Am Mitt­wo­ch, 5. Juli 2017, prä­sen­tiert die Chor-AG (Lei­tung: Al­fons Ha­sel­hor­st) ihr Stück "­Krimi auf ho­her See". Diese mu­si­ka­lisch-sze­ni­sche Reise gibt mit ih­ren hu­mo­ris­ti­schen und kri­mi­na­lis­ti­schen Ge­schich­ten einen Ein­blick, was auf ei­nem Kreuz­fahrt­schiff so al­les pas­sie­ren kann. Die Blä­ser­klasse 5a und die Ju­nior-Big-Band (beide un­ter der Lei­tung von Matt­hias Gün­ther) mu­si­zie­ren me­lan­cho­lisch pep­pige Stü­cke aus ih­rem Re­per­toire. Die Mu­sik­kurse der Ober­stufe (EF, Q1) ha­ben außer­ge­wöhn­li­che Mu­sik vor­be­rei­tet, an der das Pu­bli­kum be­tei­ligt sein wird. Im Kon­zert am Don­ners­tag, 6. Juli 2017, wird der "­Krimi auf ho­her See" von der Chor-AG ein zwei­tes Mal auf­ge­führt. Da­nach spie­len das Or­che­s­ter des Mu­sik­ver­eins Oer­ling­hau­sen (Lei­tung: Ja­nine Dahl­mann) und die Schü­ler­band "Re­Play". Zur Band gehören Ju­gend­li­che der Jahr­gangs­stu­fen 8 und 9. Ihre ers­ten Auf­tritte ha­ben sie beim Oer­ling­hau­ser Weih­nachts­markt ab­sol­viert und freuen sich nun, auch in ih­rer Schule Co­ver­ver­sio­nen be­kann­ter Künst­ler zu prä­sen­tie­ren. Ein­tritts­kar­ten (zum Preis von drei Eu­ro) sind im Se­kre­ta­riat des Gym­na­si­ums er­hält­lich (Tel. 05202 1020). Ein­lass ist ab 18.15 Uhr. Beide Kon­zerte be­gin­nen je­weils um 19 Uhr.

vom 01.07.2017 | Ausgabe-Nr. 26B

