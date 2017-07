Packende Zweikämpfe

E1-Fußballjugend des TuS Bexterhagen wird Vizekreispokalsieger

Leo­polds­höhe-Bex­ter­ha­gen (k­d). Im Kreis­po­kal­fi­nale der E1-Ju­gend stan­den sich in Lemgo die Mann­schaf­ten des TuS Bex­ter­ha­gen und des SC Bad Sal­zu­flen ge­genü­ber. Es wurde ein hoch­klas­si­ges Spiel. Be­son­ders in der ers­ten Halb­zeit schenk­ten sich beide Teams nichts.

Die Mann­schaft aus Bad Sal­zu­flen ging früh durch einen lan­gen Ball mit 1:0 in Führung, doch die Bex­ter­hä­ger Jungs hiel­ten wa­cker da­ge­gen. An­ge­trie­ben von zahl­rei­chen Zu­schau­ern er­zielte Pepe Bä­cker nach ei­ner schö­nen Kom­bi­na­tion zunächst den Aus­gleich, ehe das Team durch einen stram­men Schuss von Si­dan Uhl­mann so­gar mit 2:1 in Führung ging. Un­glück­lich aus Bex­ter­hä­ger Sicht war, dass der SC Bad Sal­zu­flen mit Un­ter­stüt­zung des star­ken Win­des dann kurz vor der Halb­zeit mit ei­nem Frei­stoßtor das 2:2 er­zie­len konn­te. Nach der Halb­zeit er­höhte die Bad Sal­zu­fler den Druck, konnte je­doch aus dem Spiel her­aus kein Tor er­zie­len. Beide Mann­schaf­ten kämpf­ten wei­ter­hin um je­den Ball und lie­fer­ten sich pa­ckende Zwei­kämp­fe. Als nach ei­nem die­ser Du­elle auf Frei­stoß ent­schie­den wur­de, ge­lang dem SC der Sieg­tref­fer zum 3:2. Auch wenn die Bex­ter­hä­ger das Fi­nale nicht ge­wan­nen, hat­ten sie eine tolle Sai­son, die mit der Un­ter­stüt­zung der be­geis­ter­ten El­tern bis in die­ses Fi­nale führ­te. Die Trai­ner Oli­ver Böhne und Olaf Kirch­ner wa­ren sehr zu­frie­den mit der Leis­tung der Jungs.

vom 01.07.2017 | Ausgabe-Nr. 26B

Drucken | Versenden