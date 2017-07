Wilde Jungs, Tiger und Bären

Der "Lemgoer Sommertreff 2017" startet am 4. Juli – und zwar extrem wild!

Lem­go. Der "­Som­mer­treff 2017" wird am Diens­tag, 4. Ju­li, um 20 Uhr auf dem Markt­platz eröff­net. Die be­liebte Ver­an­stal­tungs­reihe star­tet mit ei­nem "höl­zer­nen" Kon­zert in die drei prall ge­füll­ten Ver­an­stal­tungs­wo­chen. Im be­kann­ten Rah­men kön­nen die Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher sechs Abend- und drei Nach­mit­tags­ver­an­stal­tun­gen "um­sonst und draußen" ge­nießen. Zum Auf­takt wird die Band "Wil­des Holz" ihr Pro­gramm "A­st­rein" prä­sen­tie­ren.

Die erste Kin­der­ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­wo­ch, 5. Ju­li, statt. Um 17 Uhr tritt das Trotz-Al­le­dem-Thea­ter mit dem Stück "Oh, wie schön ist Pa­na­ma" auf. In­for­mie­ren kann sich je­der im In­ter­net un­ter "ww­w.­som­mer­treff-lem­go.­de" Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den ge­ne­rell auch bei kühlem und feuch­tem Wet­ter auf dem Markt­platz statt. Sollte es Än­de­run­gen in der Pro­gramm­pla­nung ge­ben, wer­den ta­ges­ak­tu­el­les In­for­ma­tio­nen auf der In­ter­netseite ver­öf­fent­licht. "Wil­des Holz" mit "A­st­rein" Eine Kon­zert­gi­tar­re, ein Kon­tra­bass und die ge­meine Block­flöte: wenn das nicht mal eine ast­reine Be­set­zung für eine Rock­band ist! Das dach­ten sich die drei Män­ner, die ihre Band "Wil­des Holz" nen­nen und aus die­sem In­stru­men­ta­rium Klänge her­vor­brin­gen, die man kaum für mög­lich hält. Wer hätte ge­dacht, dass die Block­flöte mit Stü­cken von AC/DC einen Saal zum To­ben bringt, oder dass sie die Stimme ei­nes jun­gen Mi­chael Jack­son ge­ra­dezu per­fekt imi­tiert? So­gar Stü­cke von Deep Pur­ple oder Kraft­werk funk­tio­nie­ren in der Holz-Ver­sion. Ne­ben solch ver­blüf­fen­den Be­ar­bei­tun­gen be­kann­ter Hits stellt das neue Pro­gramm auch Ad­ap­tio­nen klas­si­scher Werke in den Mit­tel­punkt, die aber ein gu­tes Stück ro­cki­ger da­her­kom­men als man es sonst zu hören ge­wohnt ist. Ab­ge­run­det durch ei­gene Kom­po­si­tio­nen ver­dient die Dar­bie­tung das Prä­di­kat: ast­rein! Mehr on­line un­ter "ww­w.wil­des-holz.­de" Trotz-Al­le­dem-Thea­ter mit "Oh, wie schön ist Pa­na­ma" Es wa­ren ein­mal ein klei­ner Bär und ein klei­ner Ti­ger, die leb­ten un­ten am Fluss. Dort, wo der Rauch auf­steigt, ne­ben dem großen Baum. "Uns geht es gut", sagte der kleine Ti­ger, "­denn wir ha­ben al­les, was das Herz be­gehrt, und wir brau­chen uns vor nichts zu fürch­ten." Doch ei­nes Ta­ges fin­det der kleine Bär beim An­geln im Fluss eine Kis­te. "Pa-na-ma", las der kleine Bär. "­Die Kiste kommt aus Pa­nama und Pa­nama riecht nach Ba­na­nen. Oh, Pa­nama ist das Land mei­ner Träu­me", sagte der kleine Bär. Er lief nach Hause und erzählte dem klei­nen Ti­ger bis spät in die Nacht von Pa­na­ma. Und schon am nächs­ten Mor­gen mach­ten sie sich auf die Rei­se… Wer wis­sen möch­te, was der kleine Bär und der kleine Ti­ger auf dem wei­ten, wei­ten Weg nach Pa­nama er­le­ben, der kommt zum "Lem­goer Som­mer­treff". Mit großer Spiel­freude bringt das Trotz-Al­le­dem-Thea­ter diese fan­ta­sie­volle In­sze­nie­rung auf die Büh­ne. In­fos zu dem Stück und dem Trotz-Al­le­dem-Thea­ter im In­ter­net un­ter "ww­w.trotz-al­le­dem-thea­ter.­de"

vom 01.07.2017 | Ausgabe-Nr. 26B

