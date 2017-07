Qualifizierung bietet Perspektiven

Arbeitsagentur bestätigt bessere Beschäftigungschancen

Kreis Lip­pe. Qua­li­fi­ka­tion ist der Schlüs­sel zur er­folg­rei­chen In­te­gra­tion in den Ar­beits­markt, dies ver­deut­licht eine ak­tu­elle Sta­tis­tik der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur. Dass Aka­de­mi­ker ein ge­rin­ge­res Ri­siko ha­ben, ar­beits­los zu wer­den als Un­ge­lern­te, ist be­kannt. Die Be­rech­nun­gen des In­sti­tuts für Ar­beits­markt- und Be­rufs­for­schung (IAB) bestäti­gen dies seit vie­len Jah­ren. Die Agen­tur für Ar­beit kann diese Er­geb­nisse nun aber auch re­gio­nal mit Zah­len ver­an­schau­li­chen – und die Be­deu­tung von Aus­bil­dung und Stu­dium für die er­folg­rei­che In­te­gra­tion in den Ar­beits­markt be­le­gen.

So lag die re­guläre Ar­beits­lo­sen­quote im Kreis Lippe im Jahr 2016 durch­schnitt­lich bei 7,0 Pro­zent. Gleich­zei­tig lag die Ar­beits­lo­sen­quote der­je­ni­gen, die eine ab­ge­schlos­sene Be­rufs­aus­bil­dung vor­wei­sen kön­nen, bei 3,9 Pro­zent, während die ­Ar­beits­lo­sen­quote der­je­ni­gen, die kei­nen Be­rufs­ab­schluss ha­ben bei 22,1 Pro­zent lag. Heinz Thie­le, Lei­ter der Agen­tur für Ar­beit Det­mold, bi­lan­ziert: "­Be­schäf­tigte ohne Be­rufs­aus­bil­dung ha­ben im Ver­gleich zu den an­de­ren Qua­li­fi­ka­ti­ons­grup­pen ein höhe­res Ri­si­ko, ihre Be­schäf­ti­gung zu ver­lie­ren. Außer­dem sind ihre Chan­cen, ihre Ar­beits­lo­sig­keit durch die Auf­nahme ei­ner Be­schäf­ti­gung zu be­en­den, ge­rin­ger. Ent­spre­chend höher ist das Ri­siko für diese Men­schen, lang­zeit­ar­beits­los zu wer­den." Thie­les An­satz: "Qua­li­fi­zie­ren und Men­schen da­bei un­ter­stüt­zen, eine Be­rufs­aus­bil­dung zu er­lan­gen. Ju­gend­li­che auf ih­rem Weg in das Be­rufs­le­ben be­glei­ten, um si­cher­zu­stel­len, dass sie schon früh eine Aus­bil­dung oder ein Stu­dium er­folg­reich be­en­den kön­nen. Er­wach­se­nen Ar­beits­lo­sen ohne Be­rufs­ab­schluss die Mög­lich­keit ge­ben, die­sen nach­zu­ho­len. Auch be­reits Be­schäf­tig­ten in Be­trie­ben die Mög­lich­keit ge­ben, sich wei­ter­zu­bil­den. All das wird durch un­sere Mit­ar­bei­ter, die gute Ko­ope­ra­tion mit Part­nern am Ar­beits­markt und un­sere Qua­li­fi­zie­rungs­maß­nah­men er­mög­licht." Die ak­tu­el­len Zah­len zei­gen dem­nach, dass die In­ves­ti­tion in Qua­li­fi­zie­rung und Aus­bil­dung der rich­tige An­satz zur Bekämp­fung der Ar­beits­lo­sig­keit ist. Die Ar­beits­markt­da­ten zu den Qua­li­fi­ka­ti­ons­grup­pen sind in dem Ta­bel­len­heft "Qua­li­fi­ka­ti­onss­pe­zi­fi­sche Ar­beits­lo­sen­quo­ten (Jah­res­wer­te)" zu­sam­men­ge­stellt. In dem Me­tho­den­be­richt "Ein­führung qua­li­fi­ka­ti­onss­pe­zi­fi­scher Ar­beits­lo­sen­quo­ten in der BA-Sta­tis­ti­k" wer­den die Me­tho­dik be­schrie­ben und aus­ge­wählte Er­geb­nisse dar­ge­stellt. Die Ver­öf­fent­li­chun­gen kön­nen ein­ge­se­hen wer­den un­ter "ww­w.­sta­tis­ti­k.­ar­beit­s­agen­tur.­de".

vom 01.07.2017 | Ausgabe-Nr. 26B

