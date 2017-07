Wirtschaft gemeinsam gestalten

Kreiswirtschaftsförderung setzt auf intensive Netzwerkarbeit

Kreis Lip­pe. Der Zu­schlag für die "Re­gi­nale 2022" zeigt, dass Ost­west­fa­len-Lippe und ins­be­son­dere der Kreis Lippe viel Ent­wick­lungs­po­ten­zial vor­weist und sich in ei­ner wirt­schaft­lich star­ken Re­gionauf ei­nem gu­ten Weg be­fin­det. Um die­sen Weg er­folg­reich wei­ter­zu­ge­hen, hat die Kreis­ver­wal­tung nun alle mit Wirt­schafts­för­de­rung be­auf­trag­ten Per­so­nen so­wie die zu­stän­di­gen Bür­ger­meis­ter und die Bür­ger­meis­te­rin der Städte und Ge­mein­den zu ei­nem rich­tungs­wei­sen­den Aus­tausch ins Det­mol­der Kreis­haus ein­ge­la­den. Un­ter an­de­rem ga­ben Vor­träge von Her­bert We­ber (OWL Gmb­H), Hanno Be­ckert (Kun­den­be­ra­ter bei der NRW-Bank) und Anja Kühl­kamp (Lei­te­rin des Be­rei­ches Ser­vice für die Wirt­schafts­för­de­rung bei NRW-In­ve­st) Im­pulse für eine künf­tige Zu­sam­men­ar­beit, nicht nur in Hin­blick auf die "Re­gi­nale 2022". Die er­folg­rei­che Ge­stal­tung der wirt­schaft­li­chen Zu­kunft Lip­pes ist ei­nes von zehn Leit­zie­len im Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025, das durch Land­rat Dr. Axel Leh­mann ins Le­ben ge­ru­fen wur­de. Die Wirt­schafts­för­de­rung des Krei­ses Lippe sieht sich da­bei als Ko­or­di­na­tor und zen­trale An­lauf­stelle für alle Fra­gen rund um das Thema Wirt­schaft in Lip­pe. Um zu­kunfts­wei­sende Pro­jekte er­folg­reich um­zu­set­zen, brau­che es aber ein star­kes und funk­tio­nie­ren­des Netz­werk, so sind sich Jörg Dü­ning-Gast als zu­stän­di­ger Ver­wal­tungs­vor­stand und Kreis­wirt­schafts­för­de­rer Uwe Gotzeina ei­nig. Der Weg zu ei­nem sol­chen Netz­werk führe im­mer ü­ber den Dia­log und den in­ten­si­ven Aus­tausch mit­ein­an­der. Des­halb seien Ver­an­stal­tun­gen wie diese ein zen­tra­ler Bau­stein des Kon­zepts der Kreis­wirt­schafts­för­de­rung. In Hin­blick auf die wirt­schaft­li­che Zu­kunft Lip­pes ver­wies auch Her­bert We­ber von der OWL GmbH in sei­nem Im­puls­vor­trag dar­auf, dass die Ver­bin­dung von Tra­di­tion und Mo­derne ein zen­tra­les Ele­ment OWLs sei: Ein ho­hes Ni­veau an Le­bens­qua­lität setze eine ge­sunde Mi­schung aus länd­li­chem Flair und ur­ba­nem Fort­schritt vor­aus. Des­halb sei es wich­tig, auf der ho­hen Ko­ope­ra­ti­ons­kul­tur so­wie auf den star­ken Säu­len von Wirt­schaft und Wis­sen­schaft in der Re­gion auf­zu­bau­en, um den hier le­ben­den Men­schen so­wohl für ihr be­ruf­li­ches als auch für ihr pri­va­tes Le­ben die best­mög­li­chen Vor­aus­set­zun­gen zu bie­ten. In die­sem Zuge ga­ben Hanno Be­ckert und Anja Kühl­kamp den lip­pi­schen Ver­tre­tern der Wirt­schafts­för­de­rung Ein­bli­cke in die Ar­beit von NRW-Bank und NRW-In­vest so­wie in die Mög­lich­kei­ten zur Un­ter­stüt­zung und Be­ra­tung, die von bei­den Ein­rich­tun­gen an­ge­bo­ten wer­den kön­nen. Am Ende der Ver­an­stal­tung wa­ren sich alle ei­nig: Wir krem­peln die Är­mel hoch und pa­cken es ge­mein­sam an – für Lippe und da­mit für die ge­samte Re­gion Ost­west­fa­len-Lip­pe.

vom 01.07.2017 | Ausgabe-Nr. 26B

