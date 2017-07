Trend aus Dänemark

Bubble-Ball Turnier der Sportjugend

Kreis LIp­pe. Die neu­auf­ge­stellte Sport­ju­gend im Kreiss­port­bun­des Lippe lädt zum 1. Lip­pi­schen Bub­ble-Ball Tur­nier ein.

Bub­ble-Ball ist der tren­dige Sport aus Dä­ne­mark. Er zeich­net sich da­durch aus, dass die Spie­ler von durch­sich­ti­gen großen Bäl­len um­hüllt sind und ge­gen­ein­an­der Fuß­ball spie­len. Ein Trend­sport der jede Menge Spaß und Ak­tion bringt. Das Tur­nier fin­det am 2. Sep­tem­ber im DBB-Sport­zen­trum in Det­mold statt. Ein­ge­la­den sind Ju­gend­li­che der lip­pi­schen Sport­ver­eine im Al­ter von 14 bis 26 Jah­ren. Teil­neh­men kann pro Ver­ein ein Team mit min­des­tens 7 Spie­lern. Ge­spielt wird im Mo­dus 5 ge­gen 5 in der Sport­hal­le. Die Teil­nahme an dem Tur­nier ist kos­ten­los (S­nacks und Ge­tränke in­klu­si­ve). Mit­ma­chen lohnt sich, denn die ers­ten Pläetze sind mit Preis­gel­dern zwi­schen 250 und 75 Euro für Ak­ti­vitäten der Ver­eins­ju­gend do­tiert. Da die An­zahl der Mann­schaf­ten be­grenzt ist, wird um An­mel­dung per E-Mail bis zum 15. Au­gust un­ter "a.ra­be@ksb-lip­pe.­de" ge­be­ten.

vom 01.07.2017 | Ausgabe-Nr. 26B

