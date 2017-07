E-Autos "tanken" hinterm Rathaus

Erste Ladesäule für Fahrzeuge mit Elektroantrieb in der Horn

Horn-Bad Mein­berg. Die Fach­welt ist sich ei­nig: Elek­tro­au­tos sind um­welt- und ver­kehrs­po­li­tisch sinn­voll. Um die Ent­wick­lung von elek­trisch an­ge­trie­be­nen Fahr­zeu­gen in Fahrt zu brin­gen und ihre All­tags­taug­lich­keit zu de­mons­trie­ren, ha­ben die Stadt Horn-Bad Mein­berg und die kom­mu­nale West­fa­len-We­ser-Ener­gie-Gruppe in der Kirch­straße 5 eine "Tank­stel­le" für Elek­tro­au­tos in­stal­liert: An der La­desäule kön­nen die Fah­rer Strom für die Wei­ter­fahrt zap­fen.

"­Die La­de­sta­tion hat eine Leis­tung von 22 kW und lädt ein Elek­tro­auto da­mit in gut ei­ner Stunde für die nächs­ten 100 Ki­lo­me­ter auf­", er­klärt Bür­ger­meis­ter Ste­fan Ro­ther. "Da­mit leis­ten wir einen Bei­trag zum um­welt­scho­nen­den Fah­ren im länd­li­chen Raum und ma­chen un­sere Stadt noch at­trak­ti­ver­." Tan­ken kann hier je­der, vor­aus­ge­setzt das Elek­tro­fahr­zeug hat einen EU-ge­norm­ten Stan­dard­ste­cker Ty­p2. Die Frei­schal­tung der La­desäule er­folgt ü­ber die App "PlugS­ur­fing". Der Nut­zer muss sich dort ein­ma­lig re­gis­trie­ren und kann dann an der Tank­stelle in Horn-Bad Mein­berg so­fort la­den. Die La­desäule ist mit zwei An­schlüs­sen aus­ge­stat­tet, so dass hier zwei Fahr­zeuge gleich­zei­tig auf­ge­la­den wer­den kön­nen.Her­ge­stellt wurde die La­desäule im be­nach­bar­ten Schlan­gen. "Wir ge­hen da­von aus, dass Elek­tro­au­tos sich mit­tel­fris­tig durch­set­zen wer­den. Sie ha­ben eine ganze Reihe von Vor­tei­len ge­genü­ber herkömm­li­chen An­triebs­sys­te­men. So se­hen wir die große Chan­ce, die In­nenstädte wie auch we­ni­ger be­sie­delte Flächen von Ab­gasen und Fein­staub zu ent­las­ten", so Leo­nie Riek­schnietz von West­fa­len We­ser Netz. "­Gerne un­ter­stüt­zen wir des­halb Horn-Bad Mein­berg mit der La­desäule bei ih­rem Mo­bi­litäts­kon­zep­t." Die West­fa­len We­ser Ener­gie-Grup­pe, zu de­ren An­teils­eig­nern auch die Stadt Horn-Bad Mein­berg gehört, plant zu­sam­men mit Stadt­wer­ken und Ko­ope­ra­ti­ons­part­nern aus der Re­gion die In­stal­la­tion von ins­ge­samt 100 La­desäu­len in OWL und Süd­nie­der­sach­sen, die sich zukünf­tig in ei­ner durch­schnitt­li­chen Ent­fer­nung von circa 20 Ki­lo­me­tern zu­ein­an­der be­fin­den.

vom 01.07.2017 | Ausgabe-Nr. 26B

