Der König lobt die fleißigen Helfer

Letzter Arbeitseinsatz vor dem Festwochenende auf dem Schützenplatz

Oer­ling­hau­sen (k­d). "Dank Eu­res Ein­sat­zes kön­nen wir nun Schüt­zen­fest fei­ern", sagte Schüt­zenkö­nig Ro­bin Grote nach dem letz­ten Ar­beitseinsatz auf dem Fest­gelände am Stein­bült zu den vie­len fleißi­gen Hel­fern. Die Eh­ren­amt­li­chen, die vor al­lem aus den Rei­hen des Un­ter­of­fi­ziers­korps stamm­ten, hat­ten sich in den ver­gan­ge­nen Wo­chen kräf­tig ins Zeug ge­legt, um den Schüt­zen­platz her­aus­zu­put­zen und um das Areal rund um die neue Schüt­zen­halle auf Vor­der­mann zu brin­gen.

Da­bei musste un­ter an­de­rem die zum Ein­gang führende Treppe an­ge­gli­chen wer­den. Außer­dem wurde der Feld­her­ren­hü­gel ne­ben dem Neu­bau an­ge­passt. Auf der an­de­ren Seite der Schüt­zen­halle wurde eben­falls das Gelände auf­wen­dig auf­ge­ar­bei­tet. Im In­nern stan­den ei­nige we­nige Rest­ar­bei­ten an. All das war mit enor­mem Auf­wand ver­bun­den und konnte nur dank der Mus­kel­kraft und des un­er­müd­li­chen Ein­sat­zes vie­ler be­son­ders en­ga­gier­ter Schüt­zen – vor al­lem aus den Rei­hen Un­ter­of­fi­ziers­korps ge­stemmt wer­den. Denn ne­ben die­sen Her­aus­for­de­run­gen stan­den auch die ganz nor­ma­len Ar­bei­ten an. Der Grün- und He­cken­schnitt, das Keh­ren und Fe­gen der Ter­ras­sen, das Ra­sen­mähen, Ar­bei­ten am Schieß­stand oder die Vor­be­rei­tun­gen des Hoch­stands für das Kö­nigs­schießen, worum sich Mit­glie­der der Schieß­gruppe geküm­mert hat­ten, wa­ren wei­tere zu er­le­di­gende Auf­ga­ben. Zum Ab­schluss mach­ten sich das Kö­nigs­paar Ro­bin Grote und Co­rinna Höhne so­wie das Bier­kö­nigs­paar Mar­kus Höhne und Ni­cole Grote ein Bild von den ge­leis­te­ten Ar­bei­ten. Am Ende gab es nicht nur warme Worte für die Hel­fer, son­dern auch kühle Ge­tränke und eine herz­hafte Stär­kung, die vom Thron ge­reicht wur­de.

vom 28.06.2017 | Ausgabe-Nr. 26A

