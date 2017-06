Feier mit der Stadtfamilie

Die "Open Stage" zeigt am 1. Juli das vielfältige Lagenser Vereinsleben

Lage (WAG). Ge­burts­tag fei­ern mit ei­ner gan­zen Stadt, den gan­zen Tag Ge­schenke be­kom­men, sei es auf der Bühne oder rund um den Markt­platz so­wie im Bür­ger­haus, und abends ge­mein­sam Party ma­chen mit ei­ner ener­gie­ge­la­de­nen Band – all das ist am nächs­ten Sams­tag, 1. Ju­li, von 11 bis 23 Uhr in der Zucker­stadt mög­lich.

Bei dem Ge­burts­tags­kind han­delt es sich um den Chor "­So­undtrack by Lie­der­heim", der in die­sem Jahr sein fünf­jäh­ri­ges Be­ste­hen fei­ert. Die Mit­glie­der hat­ten die Idee, den Tag nicht ein­fach nur mit ei­nem Kon­zert zu be­ge­hen, son­dern viele wei­tere Ak­tive zu be­geis­tern, ihr Kön­nen in der Stadt­mitte zu prä­sen­tie­ren. "­Der Stadt­mar­ke­ting-Ver­ein hat die Idee gern auf­ge­grif­fen und un­ter­stützt, denn so ent­steht ein bun­tes Bild des viel­fäl­ti­gen La­gen­ser Ver­eins­le­bens so­wie der ab­wechs­lungs­rei­chen und wich­ti­gen Ar­beit von In­sti­tu­tio­nen, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und Kir­chen­ge­mein­den", sagte An­ge­lika Drowe vom Stadt­mar­ke­ting-Ver­ein bei der Vor­stel­lung des Pro­gramms, das sich auf zwei Büh­nen auf dem Markt­platz ab­spielt. Und wie in ei­ner großen Fa­mi­lie ist für den Ge­burts­tag ein bun­tes Pro­gramm von al­len Be­tei­lig­ten zu­sam­men­ge­stellt wor­den. Nach der Eröff­nung der Fei­er­lich­kei­ten durch den Bür­ger­meis­ter und Vor­sit­zen­den des Stadt­mar­ke­ting-Ver­eins, Chris­tian Lieb­recht, be­grüßt "­So­undtrack" die Gäste mu­si­ka­lisch. An­sch­ließend prä­sen­tiert der TuS Eh­ren­trup mit Kin­dern und Er­wach­se­nen Ju­jutsu und Kin­der­tur­nen. Eine be­son­dere Ü­ber­ra­schung soll die Pre­miere der "Lage-Hym­ne" von Schnei­der MC wer­den, ge­sun­gen von Sa­scha Brück­ner und pro­du­ziert von "Road to Fame Pro­duc­tion" aus La­ge. Dann geht es wei­ter mit dem Vor­trag des MGV Kach­ten­hau­sen. Alle Zuhö­rer ha­ben dar­auf hin die Mög­lich­keit, ge­mein­sam zu sin­gen. Es fol­gen ein Kon­zert der "­Ak­kor­deo­nas­se", un­ge­wohnte Töne des MGV "­Lie­der­heim", eine bunte Tanz­show von Kin­dern und Er­wach­se­nen der "Dance-World", die Vor­träge der "JE­KISS"-Chöre und der "­Con­cert-Ban­d" der Mu­sik­schu­le. Außer­dem tre­ten der Un­ter­stu­fen­chor des Gym­na­si­ums, die Ju­nior-Big-Band und die "­Brick-Town-Big-Ban­d" der Mu­sik­schu­le, das "Fai­ry­tale-Jazz-Duo" so­wie eine Jazz­tanz­gruppe des BSV Müs­sen auf. Zu an­stren­gend soll ein Ge­burts­tags­fest für alle Be­tei­lig­ten nicht sein, und so gibt es zwi­schen den Ak­tio­nen In­ter­views mit Ver­tre­tern ei­ni­ger Gäste die­ses Ta­ges, um sich in der "­Stadt­fa­mi­lie" noch bes­ser ken­nen­zu­ler­nen. Nicht für alle Gäste be­deu­ten die Bret­ter ei­ner Bühne die Welt, und so gibt es rund um den Markt­platz eine Mes­se, die ne­ben In­for­ma­tio­nen Be­schäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten bie­tet. Ge­bo­ten wer­den un­ter an­de­rem Sport und Spiel, die Feu­er­wehr schlüpft in eine un­ge­wohnte Rol­le, und die Sy­bille-Dotti-Stif­tung küm­mert sich bei ei­ner Mal-Ak­tion um Kin­der, während die "White Hawks" den Gäs­ten Ame­ri­can-Foot­ball näher brin­gen.

28.06.2017

