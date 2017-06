Polizei sucht Tierquäler

Pferde auf verschiedenen Weiden übel verletzt

Kreis Lip­pe. Mit Hoch­druck su­chen Po­li­zei und Pfer­de­be­sit­zer in die­sen Ta­gen nach ei­nem Tier­schän­der, der seit Mitte Juni in den La­gen­ser Orts­tei­len Hörste und Bil­ling­hau­sen sein Un­we­sen treibt. Der oder mög­li­cher­weise auch die Täter ha­ben meh­re­ren Pfer­den an ver­schie­de­nen Or­ten teil­weise schwere Ver­let­zun­gen zu­fügt. Bis­lang sind vier Fälle an­ge­zeigt wor­den. Ein Tier musste be­reits ein­ge­schlä­fert wer­den. Die Po­li­zei in Lippe bit­tet drin­gend um Hin­wei­se, um den Tier­quä­ler ding­fest zu ma­chen.

Der erste Fall wurde auf ei­ner Som­mer­weide mit meh­re­ren Pfer­den in der Nähe des Dis­tel­kamps am 16. Juni be­kannt. Eine Stute wies blu­tende Ver­let­zun­gen im Ge­ni­tal­be­reich auf und musste ärzt­lich be­han­delt wer­den. Tage später traf es das glei­che Pferd er­neut und es wurde ne­ben er­neu­ten fri­schen Ver­let­zun­gen im Ge­ni­tal­be­reich zu­sätz­lich ein Be­cken­bruch dia­gno­s­ti­ziert, so dass die Stute auf der Schwere der Ver­let­zung ein­ge­schlä­fert wer­den muss­te. Zwi­schen die­sen bei­den Ta­ten ist eine Stute auf ei­ner Weide in der Nähe der Bil­ling­hau­ser Straße auf ähn­li­che Art und Weise im Ge­ni­tal­be­reich ver­letzt wor­den. Ak­tu­ell wurde am Mon­tag­abend ein wei­te­rer Fall be­kannt. Eine Pfer­de­hal­te­rin, die ihr Pferd eben­falls auf die­ser Weide hat, stellte gleich­ar­tige Ver­let­zun­gen fest, die dem Tier ver­mut­lich zwi­schen Sonn­tag und Mon­tag bei­ge­bracht wur­den. In al­len Fäl­len hat es sich um Schnitt­wun­den ge­han­delt. Wann den Pfer­den die Ver­let­zun­gen zu­ge­fügt wur­den, kann nicht ein­deu­tig ge­sagt wer­fen, weil sie im­mer erst im Nach­hin­ein dia­gno­s­ti­ziert wur­den, also Stun­den und Tage später. Zeu­gen be­ob­ach­te­ten ge­gen 19.30 Uhr am Mon­tag­abend eine männ­li­che Per­son, die sich in der Nähe der Bil­ling­hau­ser Straße an be­sag­ter Pfer­de­kop­pel auf­hielt und so­fort in Rich­tung Sta­pe­lage in den Wald floh, als sie an­ge­spro­chen wer­den soll­te. Die Po­li­zei wurde ein­ge­schal­tet und lei­tete so­fort eine Fahn­dung bzw. Su­che nach dem Mann ein, der aber ver­schwun­den blieb. Mög­li­cher­weise wurde der Un­be­kannte noch von an­de­ren Zeu­gen ge­se­hen oder es wurde ein Fahr­zeug be­ob­ach­tet. Das Kri­mi­nal­kom­missa­riat Lage sucht auch Zeu­gen, die in der Zeit von Mitte Juni bis jetzt an den be­schrie­be­nen Or­ten bzw. Wei­den Be­ob­ach­tun­gen ge­macht ha­ben, die mit den Ta­ten im Zu­sam­men­hang ste­hen könn­ten. Alle Hin­weise nimmt das KK Lage un­ter der Ruf­num­mer (05232) 95950 ent­ge­gen.

vom 28.06.2017 | Ausgabe-Nr. 26A

Drucken | Versenden